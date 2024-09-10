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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Поезда из Крыма в Омск на время приостановят

Из Крыма в Омск временно перестанут ходить поезда

10 сентября 2024, 06:30
Фото: 1MI

Поезда из Крыма в Омск на время приостановят

Это решение стало неожиданностью для многих, кто планировал осенние поездки в солнечный Крым.

Как сообщили на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», компания вынуждена сократить расписание и изменить маршруты следования ряда поездов. Поэтому маршрут из Симферополя в Омск, который пользовался популярностью у путешественников, будет отменен в дни отправления 13, 27 и 30 октября, а также 3 ноября и 8 декабря.

Вместо отмененного поезда будет назначен новый маршрут — поезд Тюмень — Симферополь. Он отправится из Тюмени в утренние часы, в 06:15, и прибудет в Симферополь в 11:40.

Ранее Город55 сообщал об изменениях в расписании рейсов из Омска из-за закрытых столичных аэропортов.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск
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