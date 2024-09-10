Из Крыма в Омск временно перестанут ходить поезда

Как сообщили на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», компания вынуждена сократить расписание и изменить маршруты следования ряда поездов. Поэтому маршрут из Симферополя в Омск, который пользовался популярностью у путешественников, будет отменен в дни отправления 13, 27 и 30 октября, а также 3 ноября и 8 декабря.