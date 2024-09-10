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Published Сегодня, 16:53

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Updated Сегодня, 16:54

Геолог обнаружила самую древнюю воду на Земле и попробовала ее на вкус

Геолог обнаружила самую древнюю воду на Земле и попробовала ее на вкус

10 сентября 2024, 16:53
Фото: Изображение Midjourney
В ходе исследования одной из шахт в Канаде группа экспертов обнаружила на большой глубине воду, возраст которой составляет более 2,6 млрд лет. На сегодняшний день этот образец воды является самым старым из всех обнаруженных.

Несмотря на определенные риски, одна из участников экспедиции попробовала древнюю воду на вкус. Ее любопытство было обусловлено профессиональным интересом.

По словам руководителя группы профессора Барбары Шервуд Лоллар, работающие с камнями геологи нередко лижут найденные образцы, поскольку это иногда помогает определить направление научных изысканий. В случае с водой чаще всего бывает так — чем она более соленая, тем она старше. Об этом пишет «Новая Хакасия».

Профессор отметила, что пить такую воду небезопасно, к тому же она является ценным материалом, который не следует тратить таким образом. Эксперт заверила, что она просто окунула в воду палец и приложила его к языку. По словам специалиста, вода оказалась на вкус горько-соленой, значительно превосходящей по солености морскую воду.

Кроме того, в воде был обнаружен след, указывающий на наличие в ней жизни. Исследование показало, что организмы жили в этой жидкости в геологических масштабах времени.

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