Геолог обнаружила самую древнюю воду на Земле и попробовала ее на вкус

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Несмотря на определенные риски, одна из участников экспедиции попробовала древнюю воду на вкус. Ее любопытство было обусловлено профессиональным интересом.
По словам руководителя группы профессора Барбары Шервуд Лоллар, работающие с камнями геологи нередко лижут найденные образцы, поскольку это иногда помогает определить направление научных изысканий. В случае с водой чаще всего бывает так — чем она более соленая, тем она старше. Об этом пишет «Новая Хакасия».
Профессор отметила, что пить такую воду небезопасно, к тому же она является ценным материалом, который не следует тратить таким образом. Эксперт заверила, что она просто окунула в воду палец и приложила его к языку. По словам специалиста, вода оказалась на вкус горько-соленой, значительно превосходящей по солености морскую воду.
Кроме того, в воде был обнаружен след, указывающий на наличие в ней жизни. Исследование показало, что организмы жили в этой жидкости в геологических масштабах времени.