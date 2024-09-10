Геолог обнаружила самую древнюю воду на Земле и попробовала ее на вкус

По словам руководителя группы профессора Барбары Шервуд Лоллар, работающие с камнями геологи нередко лижут найденные образцы, поскольку это иногда помогает определить направление научных изысканий. В случае с водой чаще всего бывает так — чем она более соленая, тем она старше. Об этом пишет «Новая Хакасия».