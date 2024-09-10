Эксперты рассказали, как быстро оформить загранпаспорт в 2024 году

Оформление через МВД — самый долгий вариант. Документ будет готов только через месяц после подачи заявки. Однако именно в отделение полиции по вопросам миграции стоит обрыться, если собираетесь получить новый биометрический документ. Здесь нужно будет сделать фото на документ, а сотрудник сможет подсказать, как не допустить ошибок.