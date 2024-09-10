Эксперты рассказали, как быстро оформить загранпаспорт в 2024 году

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Загранпаспорт — документ, необходимый для поездок в большинство стран. В 2024 году россияне могут получить не только традиционный, но и биометрический загранпаспорт. Документ оформляют сотрудники МФЦ, отделения полиции по вопросам миграции, также это можно сделать через Госуслуги.
«Гражданин при подаче заявления вправе выбрать заграничный паспорт старого образца, который действует пять лет, либо содержащий электронный носитель информации со сроком действия 10 лет», — передают слова юриста компании «Единый центр защиты» Ильи Сорокина «РИА Новости».
Загранпаспорт может получить любой гражданин России вне зависимости от возраста. Единственное отличие — лица старше 18 лет подают заявление на оформление документа самостоятельно, за ребенка это может сделать один из родителей или законный представитель.
«Самый простой способ — оформить загранпаспорт через Госуслуги. Для биометрического паспорта на 10 лет понадобится заполнить анкету и отправить свое фото. После проверки анкеты необходимо оплатить пошлину в размере 5 000 рублей. После этого гражданина пригласят снять биометрию (это фотография в специальной кабинке) и снять отпечатки пальцев с помощью сканера», — рассказала глава Kucherena Consultation Group Анастасия Кучерена.
При оформлении загранпаспорта таким способом, документ будет готов в течение двух недель с момента подачи заявки.
Чтобы получить документ в МФЦ, необходимо прийти туда с пакетом документов и фотографиями. Там же оплатить госпошлину и заполнить заявление — три страницы в двух экземплярах. Если выбрать такой вариант оформления, ожидание загранпаспорта займет в среднем три недели.
Оформление через МВД — самый долгий вариант. Документ будет готов только через месяц после подачи заявки. Однако именно в отделение полиции по вопросам миграции стоит обрыться, если собираетесь получить новый биометрический документ. Здесь нужно будет сделать фото на документ, а сотрудник сможет подсказать, как не допустить ошибок.
Чтобы оформить биометрический загранпаспорт взрослому гражданину РФ, нужен следующий пакет документов:
Оформлением загранпаспорта для детей до 14 лет могут заниматься родители, для этого нужен следующих пакет документов:
Для оформления документа для ребенка от 14 до 18 лет, понадобится уже немного другой набор:
С 1 июля 2024 года госпошлина на получение загранпаспорта нового образца выросла на 20% и составила 3 000 рублей вместо 2 500 для россиян до 14 лет и 6 000 рублей вместо 5 000 рублей для остальных.
При этом госпошлины за выдачу обычных загранпаспортов останутся прежними — 1 000 и 2 000 рублей соответственно.
Самый быстрый способ получить заграничный паспорт — подать заявку на через Госуслуги. Необходимо будет оплатить сумму сбора и принести документы в МФЦ, при этом анкета на получение загранпаспорта заполняется на сайте. Затем нужно оплатить госпошлину и отнести оригиналы документов в отдел главного управления по вопросам миграции МВД или МФЦ.