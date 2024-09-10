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Эксперты рассказали, как быстро оформить загранпаспорт в 2024 году

Эксперты рассказали, как быстро оформить загранпаспорт в 2024 году

10 сентября 2024, 09:47
Фото: 1MI
Путешествия за границу не теряют популярности среди россиян, кто-то сделал загранпаспорт уже давно, а кому-то только предстоит этим заняться. Как оформить документ быстро и без проблем — расскажем в материале.

Загранпаспорт — документ, необходимый для поездок в большинство стран. В 2024 году россияне могут получить не только традиционный, но и биометрический загранпаспорт. Документ оформляют сотрудники МФЦ, отделения полиции по вопросам миграции, также это можно сделать через Госуслуги.

«Гражданин при подаче заявления вправе выбрать заграничный паспорт старого образца, который действует пять лет, либо содержащий электронный носитель информации со сроком действия 10 лет», — передают слова юриста компании «Единый центр защиты» Ильи Сорокина «РИА Новости».

Кто может получить загранпаспорт

Загранпаспорт может получить любой гражданин России вне зависимости от возраста. Единственное отличие — лица старше 18 лет подают заявление на оформление документа самостоятельно, за ребенка это может сделать один из родителей или законный представитель.

Как оформить загранпаспорт

Через Госуслуги

«Самый простой способ — оформить загранпаспорт через Госуслуги. Для биометрического паспорта на 10 лет понадобится заполнить анкету и отправить свое фото. После проверки анкеты необходимо оплатить пошлину в размере 5 000 рублей. После этого гражданина пригласят снять биометрию (это фотография в специальной кабинке) и снять отпечатки пальцев с помощью сканера», — рассказала глава Kucherena Consultation Group Анастасия Кучерена.

При оформлении загранпаспорта таким способом, документ будет готов в течение двух недель с момента подачи заявки.

В МФЦ

Чтобы получить документ в МФЦ, необходимо прийти туда с пакетом документов и фотографиями. Там же оплатить госпошлину и заполнить заявление — три страницы в двух экземплярах. Если выбрать такой вариант оформления, ожидание загранпаспорта займет в среднем три недели.

В МВД

Оформление через МВД — самый долгий вариант. Документ будет готов только через месяц после подачи заявки. Однако именно в отделение полиции по вопросам миграции стоит обрыться, если собираетесь получить новый биометрический документ. Здесь нужно будет сделать фото на документ, а сотрудник сможет подсказать, как не допустить ошибок.

Фото: 1MI

Необходимые документы

Чтобы оформить биометрический загранпаспорт взрослому гражданину РФ, нужен следующий пакет документов:

  • заявление о выдаче загранпаспорта;
  • паспорт гражданина РФ;
  • военный билет с отметкой об окончании прохождения службы или о негодности, либо военный билет офицера запаса (для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет);
  • личная фотография в электронной форме (в случае подачи заявления через Госуслуги);
  • заявление об объявлении ранее выданного паспорта, содержащего электронный носитель информации (паспорта), недействительным (в случае его утраты).

Оформлением загранпаспорта для детей до 14 лет могут заниматься родители, для этого нужен следующих пакет документов:

  • заявление о выдаче паспорта несовершеннолетнему гражданину;
  • свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или вкладыш о гражданстве (выдавался с 2003 по 2007 год);
  • один из документов, подтверждающих права законного представителя: паспорт родителя/опекуна;
  • одна фотография 35×45

Для оформления документа для ребенка от 14 до 18 лет, понадобится уже немного другой набор:

  • заявление о выдаче паспорта несовершеннолетнему гражданину;
  • гражданский паспорт РФ;
  • один из документов, подтверждающих права законного представителя: свидетельство о рождении несовершеннолетнего для подтверждения сведений о родителе;
  • фотография 35×45.
Фото: 1MI

Стоимость получения

С 1 июля 2024 года госпошлина на получение загранпаспорта нового образца выросла на 20% и составила 3 000 рублей вместо 2 500 для россиян до 14 лет и 6 000 рублей вместо 5 000 рублей для остальных.

При этом госпошлины за выдачу обычных загранпаспортов останутся прежними — 1 000 и 2 000 рублей соответственно.

Как получить загранпаспорт максимально быстро

Самый быстрый способ получить заграничный паспорт — подать заявку на через Госуслуги. Необходимо будет оплатить сумму сбора и принести документы в МФЦ, при этом анкета на получение загранпаспорта заполняется на сайте. Затем нужно оплатить госпошлину и отнести оригиналы документов в отдел главного управления по вопросам миграции МВД или МФЦ.

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