Эксперт Цикунова рассказала, как подготовить садовые растения к зиме

«Перед посадкой луковицы необходимо обработать — протравить их слабым раствором марганцовки или фунгицидами. Георгины, бегонии и гладиолусы выкапывают уже после первых заморозков. Многолетние растения также важно правильно подготовить к зимовке. На самом деле, многолетники можно не обрезать на зиму, но тогда весной у вас добавится работа, поэтому все-таки лучше облегчить себе работу с осени и уже в сентябре обрезать их», — пояснила специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».