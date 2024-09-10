Десятки жилых домов и зданий в Омске останутся без воды 18 сентября: адреса

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В следующую среду, 18 сентября, в Омске запланировано очередное отключение воды. Коснется оно жителей домов Советского и Центрального округов. Воды по десяткам адресов не будет из-за ремонта водопроводов по улице Заозерная и по улицам 6 Северная-Волховстроя.
В первом случае, отключение затронет здания на Заозерной, Тюленина, Бородина Бархатовой и Менделеева. Без водоснабжения придется посидеть с 2.00 часов 18 сентября по 01.00 19 сентября. Запастись водой нужно абонентам, проживающим по следующим адресам:
Менее продолжительным будет отключение воды по улицам Малоивановская, 6-я Северная, 7-я Северная, Волховстроя и Красный путь. Ремонт 18 сентября продлится с 11.00 до 17.00 часов. Точные адреса абонентов, попавших под отключение:
Напомним, ранее Город55 рассказывал о двухнедельном отключении воды в доме на Фурманова. Оказалось, что произошло это из-за проведения гидравлических испытаний.