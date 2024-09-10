Десятки жилых домов и зданий в Омске останутся без воды 18 сентября: адреса

В следующую среду, 18 сентября, в Омске запланировано очередное отключение воды. Коснется оно жителей домов Советского и Центрального округов. Воды по десяткам адресов не будет из-за ремонта водопроводов по улице Заозерная и по улицам 6 Северная-Волховстроя.