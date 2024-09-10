600 рублей за квартал: у акватории на Зеленом острове нашелся арендатор на 19 лет

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Один из омских предпринимателей купил права на заключение договора об аренде акватории Иртыша. Речь идет об участке на правом берегу реки, в районе Зеленого острова, площадью 0,002 квадратных километра, то есть 20 тысяч квадратных метров.
Договор будет заключен на 19 лет 3 месяца, и он накладывает на арендатора ряд обязанностей. В частности, тот должен будет «вести регулярные наблюдения за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранными зонами, представлять в территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов сведения, полученные в результате наблюдений», ежеквартально формировать отчеты о том, как именно используется вода.
Всего в торгах участвовали двое: некто Сергей Маджитов и ИП Максим Евтушок, который специализируется на «деятельности по организации отдыха и развлечений». Победителем стал последний, итоговая цена — 28 тысяч рублей. Из проекта договора следует, что за оставшийся квартал 2024 года арендатор заплатит 612 рублей 63 копейки. В 2025 году он будет платить по 703 рубля 8 копеек за квартал, а дальше цена вопроса будет расти каждый год в соответствии со специальным коэффициентом, учитывающим изменение потребительских цен.
Напомним: в 2023 году часть иртышской акватории на Зеленом острове арендовала на 10 лет компания «Счастливчик».