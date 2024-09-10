600 рублей за квартал: у акватории на Зеленом острове нашелся арендатор на 19 лет

Всего в торгах участвовали двое: некто Сергей Маджитов и ИП Максим Евтушок, который специализируется на «деятельности по организации отдыха и развлечений». Победителем стал последний, итоговая цена — 28 тысяч рублей. Из проекта договора следует, что за оставшийся квартал 2024 года арендатор заплатит 612 рублей 63 копейки. В 2025 году он будет платить по 703 рубля 8 копеек за квартал, а дальше цена вопроса будет расти каждый год в соответствии со специальным коэффициентом, учитывающим изменение потребительских цен.