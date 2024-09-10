gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Омский предприниматель купил право арендовать акваторию Иртыша за 28 тысяч

600 рублей за квартал: у акватории на Зеленом острове нашелся арендатор на 19 лет

10 сентября 2024, 11:33
Фото: 1MI

Омский предприниматель купил право арендовать акваторию Иртыша за 28 тысяч

Победителем торгов стал ИП Максим Евтушок.

Один из омских предпринимателей купил права на заключение договора об аренде акватории Иртыша. Речь идет об участке на правом берегу реки, в районе Зеленого острова, площадью 0,002 квадратных километра, то есть 20 тысяч квадратных метров.

Договор будет заключен на 19 лет 3 месяца, и он накладывает на арендатора ряд обязанностей. В частности, тот должен будет «вести регулярные наблюдения за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранными зонами, представлять в территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов сведения, полученные в результате наблюдений», ежеквартально формировать отчеты о том, как именно используется вода.

Всего в торгах участвовали двое: некто Сергей Маджитов и ИП Максим Евтушок, который специализируется на «деятельности по организации отдыха и развлечений». Победителем стал последний, итоговая цена — 28 тысяч рублей. Из проекта договора следует, что за оставшийся квартал 2024 года арендатор заплатит 612 рублей 63 копейки. В 2025 году он будет платить по 703 рубля 8 копеек за квартал, а дальше цена вопроса будет расти каждый год в соответствии со специальным коэффициентом, учитывающим изменение потребительских цен.

Напомним: в 2023 году часть иртышской акватории на Зеленом острове арендовала на 10 лет компания «Счастливчик».

Акваторию в омском парке «Зеленый остров» хотят на 20 лет отдать в частные руки
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Аренда#Торги#Новости#Зеленый остров
Подпишитесь
Воды по колено и гниющий урожай. Как выглядят затопленные дачи в омском Осташково
Сегодня, 02:06
Еще одна «уголовка». На директора омского интерната завели дело из-за автомобиля
Сегодня, 10:17
«Такая долгая, счастливая жизнь». Как в Омске отметили 60-летие Егора Летова
Сегодня, 06:04
Надолго пришло тепло? Бабье лето в Омской области сменит снежный циклон
Сегодня, 06:35
«Непредвиденные» траты. Стройка гидроузла под Омском подорожала до 5,4 млрд рублей
Сегодня, 07:00
Дело рук утопающих. Жильцам дома на Пригородной придется самим ремонтировать стены
Сегодня, 10:31