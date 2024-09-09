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Женщины стали причиной массовой драки с участием 40 человек

9 сентября 2024, 06:51
Более 40 человек задержали после драки в поселке Афипском Северского района Краснодарского края. Видео массовой драки, которая произошла возле Дома культуры в центре населенного пункта опубликовано в интернете.

По факту драки возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе краевого СУ Андрею Маслову доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах, пишут argumenti.ru со ссылкой на «МК».

По предварительной версии, конфликт произошел между местными жителями и лицами неславянской внешности. Жители поселка поделились, что поводом для драки стал многолетний беспредел по отношению к местным девчонкам. Выходцы и Северного Кавказа и Средней Азии, которые приехали работать на НПЗ — крупный нефтеперерабатывающий завод, не дают прохода женщинам и девушкам.

Говорят, на днях приезжие пристали к девушке с новорожденным в коляске, а когда ее парень бросился на защиту, его побили толпой. В результате выяснить отношения с приезжими седьмого сентября собрались десятки мужчин, представляющих местное население, пишет sibdepo.ru.

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