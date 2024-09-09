Женщины стали причиной массовой драки с участием 40 человек

По предварительной версии, конфликт произошел между местными жителями и лицами неславянской внешности. Жители поселка поделились, что поводом для драки стал многолетний беспредел по отношению к местным девчонкам. Выходцы и Северного Кавказа и Средней Азии, которые приехали работать на НПЗ — крупный нефтеперерабатывающий завод, не дают прохода женщинам и девушкам.