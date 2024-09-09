Впервые с 2016 года. В Омске трудоустроенным пенсионерам проиндексируют пенсии

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
С 2025 года пенсионеры Омской области, продолжающие трудовую деятельность, смогут рассчитывать на индексацию своих пенсий. Это стало возможным благодаря изменениям в федеральном законе о страховых пенсиях, которые вступят в силу с началом нового года, как сообщили в социальном фонде страхования.
С 2016 года пенсии работающим пенсионерам не индексировались, и повышения учитывались только после увольнения. Теперь пенсии будут индексироваться ежегодно с учетом инфляции, как у неработающих пенсионеров.
Индексация будет осуществляться в начале каждого года с учетом инфляции за предшествующий период. Это нововведение затронет около 95 тысяч пенсионеров в Омской области, включая тех, кто получает выплаты по инвалидности и по потере кормильца.
Важно отметить, что индексация будет применяться не к текущим выплатам, а к более высоким размерам пенсий, которые учтут все ранее пропущенные индексации. Это значительно увеличит размер прибавки к выплатам.
Отделение Социального фонда России по Омской области уверяет, что гражданам не потребуется предпринимать никаких действий — все запланированные индексации будут проводиться автоматически. Таким образом, работающие пенсионеры смогут без лишних хлопот получать свои заслуженные выплаты в полном объеме.
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