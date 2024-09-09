«Везде невкусно». Туристка рассказала, почему больше не поедет отдыхать в Витязево

Posted Вчера, 10:30
Published Вчера, 10:30
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
Туристка рассказала, как прошел ее первый отпуск на российском курорте. К сожалению, ожидания не совпали с реальностью: впечатление от Витязево испортило качество еды и цветение моря, и-за которого почти не удалось покупаться. Отзыв на поселок Анапы появился на портале «Тонкости туризма».
Для отдыха девушка выбрала гостиницу «Тюльпан», качество проживания и обслуживания ее порадовало. Чего не скажешь о главной составляющей — море.
«Море три дня было прекрасное, а потом пришли водоросли и купание закончилось. Пляж переполнен людьми. У нас был отдельный с шезлонгами от отеля. Очень утомляют толпы людей везде», — рассказала россиянка.
Туристка также отметила цены в местных магазинах. По ее словам, они сильно выше привычных, при этом качество продуктов оставляет желать лучшего, в приемлемых значениях держится лишь стоимость фруктов.
«Пробовали обедать в нескольких столовых — везде невкусно. Вкусный шашлык так и не нашли. Были в Витязево семь дней, потом переехали в Сукко. И поняли, что в Витязево было прекрасно. Пляж в Сукко очень маленький. Часть катамараны, часть речка вонючка. Учитывая, что спуск очень резкий, купаться темно и некомфортно. Вода была холоднее, чем в Витязево», — добавила девушка.
«В общем, впечатление от поездки на „троечку“. До этого была на море только за границей. Разница в цене, конечно, есть, но она не стоит впечатлений. Больше на наше море не поедем», — заключила девушка.
Напомним, что ранее омичка поделилась впечатлениями от отдыха в Турции. По словам туристки, путешествие оставило после себя только негативные воспоминания: отель оказался не таким, как на картинке, возникли сложности с персоналом, плохое качество питания.