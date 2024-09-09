«Везде невкусно». Туристка рассказала, почему больше не поедет отдыхать в Витязево

Туристка рассказала, как прошел ее первый отпуск на российском курорте. К сожалению, ожидания не совпали с реальностью: впечатление от Витязево испортило качество еды и цветение моря, и-за которого почти не удалось покупаться. Отзыв на поселок Анапы появился на портале «Тонкости туризма».