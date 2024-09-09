Валерий Кокорин забрал у дочери долю в одном из торговых центров

В обществе с ограниченной ответственностью «ТЦ „Октябрьский“», прописанном в Омске на Ключевой улице (это старый Кировск), изменилась структура собственности. 21,65% уставного капитала, принадлежавшие ООО «УПТК Компания АСК», перешли к самому ТЦ. Остальные 78,35% по-прежнему принадлежат Валерию Кокорину — известному бизнесмену, депутату Законодательного собрания Омской области.