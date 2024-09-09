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К Валерию Кокорину перешла доля дочери в одном из торговых центров

Валерий Кокорин забрал у дочери долю в одном из торговых центров

9 сентября 2024, 10:27
Фото: 1MI

К Валерию Кокорину перешла доля дочери в одном из торговых центров

Бизнесмен стал единственным владельцем ТЦ «Октябрьский».

В обществе с ограниченной ответственностью «ТЦ „Октябрьский“», прописанном в Омске на Ключевой улице (это старый Кировск), изменилась структура собственности. 21,65% уставного капитала, принадлежавшие ООО «УПТК Компания АСК», перешли к самому ТЦ. Остальные 78,35% по-прежнему принадлежат Валерию Кокорину — известному бизнесмену, депутату Законодательного собрания Омской области.

Основным учредителем «АСК» («УПТК» в этом случае расшифровывается как «управление производственно-технологической комплектации») является Елена Дроздова, дочь Кокорина и жена Сергея Дроздова — руководителя фракции «Единой России» в Омском городском Совете. Таким образом, Кокорин, забрав долю у дочери, стал единственным учредителем «Октябрьского».

#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Переход доли
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