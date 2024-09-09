В Тевризском районе жителей просят подготовиться к отключениям газа

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Как рассказал глава Тевризского района у себя в телеграм-канале Сергей Чебоксаров, местных жителей этой зимой время от времени будут отключать от газоснабжения.
Чиновник связывает это с низкими добывными возможностями скважин Тевризского газоконденсатного месторождения. Жителям придется самостоятельно позаботиться о своем комфортном проживании, обеспечить себя электроплитами, чайниками и другими атрибутами для приготовления еды.
«Администрация Тевризского муниципального района Омской области и АО „Тевризнефтегаз“ напоминают абонентам АО „Тевризнефтегаз“ о необходимости проверить исправность резервных источников и быть готовыми к временному переходу на них», — рассказал он в своем сообщении.
Ранее Город55 писал о том, что в Оконешниковском районе обнаружено 10 километров газопровода, который не стоял на учете. Местной администрации вынесли представление касаемо этого.