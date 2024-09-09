gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Тевризском районе Омской области зимой временно отключат газоснабжение

В Тевризском районе жителей просят подготовиться к отключениям газа

9 сентября 2024, 10:05
Фото: 1MI

В Тевризском районе Омской области зимой временно отключат газоснабжение

Жителей сельской местности просят позаботиться о себе заранее, запастись всем необходимым для приготовления еды без участия газовой плиты.

Как рассказал глава Тевризского района у себя в телеграм-канале Сергей Чебоксаров, местных жителей этой зимой время от времени будут отключать от газоснабжения.

Чиновник связывает это с низкими добывными возможностями скважин Тевризского газоконденсатного месторождения. Жителям придется самостоятельно позаботиться о своем комфортном проживании, обеспечить себя электроплитами, чайниками и другими атрибутами для приготовления еды.

«Администрация Тевризского муниципального района Омской области и АО „Тевризнефтегаз“ напоминают абонентам АО „Тевризнефтегаз“ о необходимости проверить исправность резервных источников и быть готовыми к временному переходу на них», — рассказал он в своем сообщении.

Ранее Город55 писал о том, что в Оконешниковском районе обнаружено 10 километров газопровода, который не стоял на учете. Местной администрации вынесли представление касаемо этого.

В Омской области обнаружили 10 километров заброшенного газопровода
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Новости#Еда#Газоснабжение
Подпишитесь
Стало известно, сколько и каких учителей массово не хватает в Омске
Сегодня, 06:22
Срочно. В Омской области чиновницу минтруда и директора интерната обвинили в коррупции
Сегодня, 10:58
«Что это, если не ад?»: антитоп школ Омска по отзывам в Сети
Сегодня, 09:00
Работы возобновили. В Омске активно строят школу в районе «Серебряный берег»
Сегодня, 04:12
Покойники и слэм. В Омске прошел концерт трэш-металл-группы «Гробовая доска»
Сегодня, 05:04
Две волны бабьего лета? В Омскую область надолго пришла очень нетипичная погода
Сегодня, 04:44