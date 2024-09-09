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В Омской области обнаружили 10 километров заброшенного газопровода

9 сентября 2024, 09:37
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области обнаружили бесхозный газопровод длиною в 10 километров

Администрация района не поставила его на учет, что создавало угрозу аварийной ситуации.

Как рассказали в прокуратуре Омской области, коллеги ведомства в Оконешниковском районе обнаружили серьезные нарушения законодательства о муниципальной собственности, касающиеся девяти бесхозяйных газопроводов, протяженностью более 10 километров. Эти объекты играют ключевую роль в обеспечении жизненно необходимого ресурса для жителей и организаций поселка.

Местная администрация не поставила газопроводы на учет, из-за чего их некому было контролировать. Все эти причины создавали риск аварийных ситуаций и других неблагоприятных последствий. Без регулярного ремонта и обслуживания такие объекты могут стать источником серьезных проблем, угрожая не только инфраструктуре, но и безопасности граждан.

Прокурор Оконешниковского района направил исковое заявление в суд с требованием обязать администрацию городского поселения поставить газопроводы на учет. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Теперь прокуратура продолжает следить за исполнением судебного решения.

Ранее Город55 писал об отсутствии газа на 19-й Линии, где летом был пожар. До сих пор не получается восстановить газоснабжение. Для этого необходимо строить новый газопровод.

Прокуратура проверит, почему омичам на 19-й Линии до сих пор не вернули газ
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Прокуратура#Новости#Газоснабжение
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