В Омской области обнаружили 10 километров заброшенного газопровода

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Как рассказали в прокуратуре Омской области, коллеги ведомства в Оконешниковском районе обнаружили серьезные нарушения законодательства о муниципальной собственности, касающиеся девяти бесхозяйных газопроводов, протяженностью более 10 километров. Эти объекты играют ключевую роль в обеспечении жизненно необходимого ресурса для жителей и организаций поселка.
Местная администрация не поставила газопроводы на учет, из-за чего их некому было контролировать. Все эти причины создавали риск аварийных ситуаций и других неблагоприятных последствий. Без регулярного ремонта и обслуживания такие объекты могут стать источником серьезных проблем, угрожая не только инфраструктуре, но и безопасности граждан.
Прокурор Оконешниковского района направил исковое заявление в суд с требованием обязать администрацию городского поселения поставить газопроводы на учет. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Теперь прокуратура продолжает следить за исполнением судебного решения.
Ранее Город55 писал об отсутствии газа на 19-й Линии, где летом был пожар. До сих пор не получается восстановить газоснабжение. Для этого необходимо строить новый газопровод.