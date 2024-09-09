В Омской области обнаружили 10 километров заброшенного газопровода

Местная администрация не поставила газопроводы на учет, из-за чего их некому было контролировать. Все эти причины создавали риск аварийных ситуаций и других неблагоприятных последствий. Без регулярного ремонта и обслуживания такие объекты могут стать источником серьезных проблем, угрожая не только инфраструктуре, но и безопасности граждан.