В Омске появились новые пятитысячные купюры: что изменилось

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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Updated Сегодня, 05:15
В Омске появились обновленные пятитысячные банкноты, которые уже начали поступать в обращение. На новых купюрах изображены символы Урала, включая стелу «Европа — Азия» и памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, а также стела «66 параллель» в Салехарде, рассказали в пресс-службе Центробанка РФ.
Заместитель управляющего Омским отделением Центрального банка России Илья Плиндер отметил, что обновление банкнот является частью профилактических мер против фальшивомонетничества. Напомним, что предыдущая версия купюры образца 1997 года была изменена в 2010 году. С тех пор «красненькие» банкноты не трогали и не видоизменяли. С тех времен и по настоящее время пятитысячные купюры являются самыми крупными в РФ.
«Обновлённые банкноты выполнены в современном дизайне, но сохранили привычную красную цветовую гамму. Новый защитный комплекс включает признаки подлинности, которые можно увидеть на просвет, при наклоне и на ощупь. Технология исполнения и материалы защищают купюры от загрязнений и продлевают их срок службы», — добавил Плиндер.
Важно отметить, что новые пятитысячные купюры являются законным средством наличного платежа на территории России и принимаются при оплате товаров и услуг без ограничений.
При работе с любыми купюрами необходимо тщательно проверять их подлинность, в том числе на просвет. Ранее Город55 писал об омичах, которые расплачивались «фальшивками» в магазинах. Чаще всего на таких «банкнотах» написано «дубли».