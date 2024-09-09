В Омске появились новые пятитысячные купюры: что изменилось

Заместитель управляющего Омским отделением Центрального банка России Илья Плиндер отметил, что обновление банкнот является частью профилактических мер против фальшивомонетничества. Напомним, что предыдущая версия купюры образца 1997 года была изменена в 2010 году. С тех пор «красненькие» банкноты не трогали и не видоизменяли. С тех времен и по настоящее время пятитысячные купюры являются самыми крупными в РФ.