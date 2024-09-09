В Омске ожидаются заморозки до -5°

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Омских жителей предупреждают о возможных заморозках на неделе. Обь-Иртышское УГМС сообщает, что температура может опуститься до -5° ночью, а днем подняться до +19°С.
Специалисты отмечают, что такие погодные условия могут привести к пожарам и авариям. Жителям рекомендуется быть бдительными и оперативно сообщать о любых чрезвычайных случаях.
Напомним, что на этой неделе в Омск пришло тепло. Днем воздух в ближайшие дни будет нагреваться до +20 градусов. Еще одно бабье лето ожидается 22 сентября.