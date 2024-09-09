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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В Омске ожидаются заморозки до -5°

В Омске ожидаются заморозки до -5°

9 сентября 2024, 08:18
Фото: Изображение Midjourney
Омичей предупредили о возможных заморозках с 10 по 13 сентября.

Омских жителей предупреждают о возможных заморозках на неделе. Обь-Иртышское УГМС сообщает, что температура может опуститься до -5° ночью, а днем подняться до +19°С.

Специалисты отмечают, что такие погодные условия могут привести к пожарам и авариям. Жителям рекомендуется быть бдительными и оперативно сообщать о любых чрезвычайных случаях.

Напомним, что на этой неделе в Омск пришло тепло. Днем воздух в ближайшие дни будет нагреваться до +20 градусов. Еще одно бабье лето ожидается 22 сентября.

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#Екатерина Тараленко#Погода#Омск#Омская область#Заморозки
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