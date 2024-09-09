В Омске мужчину осудили на 19 лет за жестокое убийство беременной жены

Напомним, что трагедия случилась ночью 21 октября 2023 года в частном доме. Во время совместного распития алкоголя мужчина в пьяном состоянии жестоко избил свою 18-летнюю беременную супругу из-за сломанной музыкальной колонки. В результате девушка получила множественные травмы и скончалась на месте. После этого омич пытался скрыть следы преступления, перенес тело в надворное строение, но следствие быстро собрало все необходимые доказательства.