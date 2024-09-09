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В Омске мужчину осудили на 19 лет за жестокое убийство беременной жены

В Омске мужчину осудили на 19 лет за жестокое убийство беременной жены

9 сентября 2024, 11:41
Фото: Пресс-служба Омского областного суда
В Омском областном суде сегодня, 9 сентября, вынесли приговор омичу, обвиняемому в убийстве беременной девушки. Трагедия произошла 23 октября в 2023 году.

Мужчина оказался уже неоднократно судимым и теперь признан виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью. Согласно материалам дела, его действия были квалифицированы по уголовной статье, касающейся убийства женщины, находившейся в положении.

Напомним, что трагедия случилась ночью 21 октября 2023 года в частном доме. Во время совместного распития алкоголя мужчина в пьяном состоянии жестоко избил свою 18-летнюю беременную супругу из-за сломанной музыкальной колонки. В результате девушка получила множественные травмы и скончалась на месте. После этого омич пытался скрыть следы преступления, перенес тело в надворное строение, но следствие быстро собрало все необходимые доказательства.

Суд приговорил его к 19 годам и 10 дням лишения свободы в колонии строгого режима, также он получил дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 6 месяцев.

Видео: Пресс-служба Омского областного суда

Приговором суда удовлетворен иск отца погибшей о компенсации морального вреда, в его пользу с осужденного взыскан 1 млн рублей.

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#Екатерина Тараленко#Общество#Видео#Омск#Омская область#Суд#Убийство
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