В Омске мужчину осудили на 19 лет за жестокое убийство беременной жены

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Мужчина оказался уже неоднократно судимым и теперь признан виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью. Согласно материалам дела, его действия были квалифицированы по уголовной статье, касающейся убийства женщины, находившейся в положении.
Напомним, что трагедия случилась ночью 21 октября 2023 года в частном доме. Во время совместного распития алкоголя мужчина в пьяном состоянии жестоко избил свою 18-летнюю беременную супругу из-за сломанной музыкальной колонки. В результате девушка получила множественные травмы и скончалась на месте. После этого омич пытался скрыть следы преступления, перенес тело в надворное строение, но следствие быстро собрало все необходимые доказательства.
Суд приговорил его к 19 годам и 10 дням лишения свободы в колонии строгого режима, также он получил дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 6 месяцев.
Приговором суда удовлетворен иск отца погибшей о компенсации морального вреда, в его пользу с осужденного взыскан 1 млн рублей.