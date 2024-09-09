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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Госдуме предложили отправлять к психологу пары, которые планируют разводиться

В Госдуме предложили отправлять к психологу пары, которые планируют разводиться

9 сентября 2024, 13:14
Фото: 1MI
Депутат Игорь Антропенко подготовил законопроект, в котором предложил обязать пары с несовершеннолетними детьми посещать психолога перед разводом.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко подготовил законопроект, согласно которому супруги, которые воспитывают несовершеннолетних детей, должны проходить консультацию у психолога перед разводом. Об этом пишут «РИА Новости».

Отмечается, что консультация также будет обязательной для пар, в которых один из супругов не согласен на развод.

Напомним, что с 9 сентября увеличилась государственная пошлина за подачу в суд заявления о разводе. Теперь заявителю придется платить за услугу 5 000 рублей вместо 600 рублей.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россия#Новости
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