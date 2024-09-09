В Госдуме предложили отправлять к психологу пары, которые планируют разводиться

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Депутат Госдумы Игорь Антропенко подготовил законопроект, согласно которому супруги, которые воспитывают несовершеннолетних детей, должны проходить консультацию у психолога перед разводом. Об этом пишут «РИА Новости».
Отмечается, что консультация также будет обязательной для пар, в которых один из супругов не согласен на развод.
Напомним, что с 9 сентября увеличилась государственная пошлина за подачу в суд заявления о разводе. Теперь заявителю придется платить за услугу 5 000 рублей вместо 600 рублей.