Ученые ждут мощную магнитную бурю: как она повлияет на омичей

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупредили омичей об обнаружении крупного облака плазмы, которое движется вдоль линии Солнце — Земля. Уже завтра вечером, 10 сентября, регион накроет ощутимая магнитная буря.
По данным специалистов, первый удар солнечной массы придется в промежуток с 18:00 вторника до 03:00 среды. А самое мощное геомагнитное возмущение ожидается с 6:00 11 августа. В этот период сила магнитной бури достигнет класса G2 (средней силы).
Напомним, что некоторые люди начинают реагировать на магнитные бури за один-два дня до них. Это называется метеозависимостью — повышенной чувствительностью организма к изменениям погоды и окружающей среды. В этот период омичи могут почувствовать снижение трудоспособности, головную боль, тошноту, слабость.