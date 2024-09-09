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Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

После вспышки на Солнце омичи окажутся под ударом мощной магнитной бури

Ученые ждут мощную магнитную бурю: как она повлияет на омичей

9 сентября 2024, 05:21
Фото: Изображение Midjourney

После вспышки на Солнце омичи окажутся под ударом мощной магнитной бури

Метеозависимые почувствуют ее влияние уже в ближайшие два дня.

Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупредили омичей об обнаружении крупного облака плазмы, которое движется вдоль линии Солнце — Земля. Уже завтра вечером, 10 сентября, регион накроет ощутимая магнитная буря.

По данным специалистов, первый удар солнечной массы придется в промежуток с 18:00 вторника до 03:00 среды. А самое мощное геомагнитное возмущение ожидается с 6:00 11 августа. В этот период сила магнитной бури достигнет класса G2 (средней силы).

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Напомним, что некоторые люди начинают реагировать на магнитные бури за один-два дня до них. Это называется метеозависимостью — повышенной чувствительностью организма к изменениям погоды и окружающей среды. В этот период омичи могут почувствовать снижение трудоспособности, головную боль, тошноту, слабость.

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#Ольга Скворцова#Омск#Безопасность#Земля#Новости#Омичи#Солнце#Магнитная буря#Ученые#Вспышка#ИКИ
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