Ученые ждут мощную магнитную бурю: как она повлияет на омичей

Напомним, что некоторые люди начинают реагировать на магнитные бури за один-два дня до них. Это называется метеозависимостью — повышенной чувствительностью организма к изменениям погоды и окружающей среды. В этот период омичи могут почувствовать снижение трудоспособности, головную боль, тошноту, слабость.