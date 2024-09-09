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Posted Вчера, 09:06

Published Вчера, 09:06

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

Туристам напомнили, какие аэропорты на юге России закрыты в 2024 году

Туристам напомнили, какие аэропорты на юге России закрыты в 2024 году

9 сентября 2024, 09:06
Фото: 1MI
После начала СВО в 2022 году в городах южной части России закрыли 10 аэропортов, среди них Краснодарский, Воронежский, Курский и другие.

Где запрещены полеты

В некоторых городах южной части страны продолжает действовать запрет на полеты, который ввели после начала спецоперации на Украине — в феврале 2022 года. Сейчас аэропорты не работают в 11 городах — Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте, пишут «РИА Новости».

Сотрудники этих аэропортов сейчас находятся в режиме вынужденного простоя, при этом у них сохраняется часть зарплаты. В некоторых закрытых аэропортах проводится реконструкция. Например, в Краснодаре начали возводить международный терминал, который позволит в два раза увеличить пропускную способность, предполагается и расширение самого аэродрома.

Фото: 1MI

Открытые аэропорты на юге России

При всех ограничениях, многие аэропорты в южной части России остаются открытыми и работают в штатном режиме, среди них: воздушные гавани Сочи, Ставрополя, Тамбова, Астрахани, Владикавказа, Махачкалы, Нальчика, Грозного, Минеральных вод и Магаса.

Как долго продлятся ограничения

Возможно, что ограничения на перелеты будут вновь продлены, так как ранее возобновление рейсов уже неоднократно переносили. По этой причине федеральное агентство воздушного транспорта рекомендует туристам выбирать альтернативные маршруты через аэропорты городов, в которых запрет не действует.

Фото: 1MI

Как купить билет в открытый аэропорт

Забронировать или купить билет на самолет можно на сайте авиакомпании, который вы хотите лететь, также это можно сделать через специальные сервисы и приложения для поиска билетов. В те места же, где авиасообщение сейчас недоступно, можно добраться на поезде, автобусе или собственном автомобиле.

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