Туристам напомнили, какие аэропорты на юге России закрыты в 2024 году

Забронировать или купить билет на самолет можно на сайте авиакомпании, который вы хотите лететь, также это можно сделать через специальные сервисы и приложения для поиска билетов. В те места же, где авиасообщение сейчас недоступно, можно добраться на поезде, автобусе или собственном автомобиле.