Туристам напомнили, какие аэропорты на юге России закрыты в 2024 году

Posted Вчера, 09:06
Published Вчера, 09:06
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
В некоторых городах южной части страны продолжает действовать запрет на полеты, который ввели после начала спецоперации на Украине — в феврале 2022 года. Сейчас аэропорты не работают в 11 городах — Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте, пишут «РИА Новости».
Сотрудники этих аэропортов сейчас находятся в режиме вынужденного простоя, при этом у них сохраняется часть зарплаты. В некоторых закрытых аэропортах проводится реконструкция. Например, в Краснодаре начали возводить международный терминал, который позволит в два раза увеличить пропускную способность, предполагается и расширение самого аэродрома.
При всех ограничениях, многие аэропорты в южной части России остаются открытыми и работают в штатном режиме, среди них: воздушные гавани Сочи, Ставрополя, Тамбова, Астрахани, Владикавказа, Махачкалы, Нальчика, Грозного, Минеральных вод и Магаса.
Возможно, что ограничения на перелеты будут вновь продлены, так как ранее возобновление рейсов уже неоднократно переносили. По этой причине федеральное агентство воздушного транспорта рекомендует туристам выбирать альтернативные маршруты через аэропорты городов, в которых запрет не действует.
Забронировать или купить билет на самолет можно на сайте авиакомпании, который вы хотите лететь, также это можно сделать через специальные сервисы и приложения для поиска билетов. В те места же, где авиасообщение сейчас недоступно, можно добраться на поезде, автобусе или собственном автомобиле.