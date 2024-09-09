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Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Омичи подружились и вместе выращивали наркотики на балконе

Теплица с сюрпризом. Двое омичей выращивали наркотики у себя на балконе

9 сентября 2024, 06:20
Фото: 1MI

Омичи подружились и вместе выращивали наркотики на балконе

Теперь из-за «зеленых» дел им грозит уголовный срок.

В омской полиции сообщили о новых любителях запрещенных растений. Сотрудники, занимающиеся контролем за оборотом наркотиков, выяснили, что двое друзей на улице Пригородной решили заняться выращиванием и культивированием наркосодержащих растений.

Эти мужчины подошли к своему «садоводству» с полной серьезностью. Сначала они приобрели квартиры рядом друг с другом, а затем через нелегальные интернет-ресурсы закупили семена, грунт, удобрения и специализированное оборудование: лампы, вытяжки, увлажнители и вентиляторы.

Фото: Фотографии предоставлены омской полицией

Полицейские совместно с росгвардейцами провели обыск в их теплице и обнаружили 30 кустов наркосодержащих растений, более 1,2 кг свежесрезанных, но еще не высушенных частей конопли, а также свыше 3 кг растительного наркотика, аккуратно и заботливо расфасованного в различную тару.

В отношении «любителей зелени» возбудили уголовные дела. Доказательства преступлений изъяли, расследуются все обстоятельства преступления.

Ранее Город55 писал про мужчину из Омска, который пытался продавать наркотики на Кузбассе на 12 миллионов рублей.

Товара на 12 миллионов. В Кузбассе задержали наркоторговца из Омска
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#Кристина Антоносян#Общество#Полиция#Омск#Наркотики#Новости
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