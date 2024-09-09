Теплица с сюрпризом. Двое омичей выращивали наркотики у себя на балконе

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
В омской полиции сообщили о новых любителях запрещенных растений. Сотрудники, занимающиеся контролем за оборотом наркотиков, выяснили, что двое друзей на улице Пригородной решили заняться выращиванием и культивированием наркосодержащих растений.
Эти мужчины подошли к своему «садоводству» с полной серьезностью. Сначала они приобрели квартиры рядом друг с другом, а затем через нелегальные интернет-ресурсы закупили семена, грунт, удобрения и специализированное оборудование: лампы, вытяжки, увлажнители и вентиляторы.
Полицейские совместно с росгвардейцами провели обыск в их теплице и обнаружили 30 кустов наркосодержащих растений, более 1,2 кг свежесрезанных, но еще не высушенных частей конопли, а также свыше 3 кг растительного наркотика, аккуратно и заботливо расфасованного в различную тару.
В отношении «любителей зелени» возбудили уголовные дела. Доказательства преступлений изъяли, расследуются все обстоятельства преступления.
Ранее Город55 писал про мужчину из Омска, который пытался продавать наркотики на Кузбассе на 12 миллионов рублей.