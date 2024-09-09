Теплица с сюрпризом. Двое омичей выращивали наркотики у себя на балконе

Эти мужчины подошли к своему «садоводству» с полной серьезностью. Сначала они приобрели квартиры рядом друг с другом, а затем через нелегальные интернет-ресурсы закупили семена, грунт, удобрения и специализированное оборудование: лампы, вытяжки, увлажнители и вентиляторы.