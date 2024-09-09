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Updated Сегодня, 06:50

Следственный комитет проверит свердловский лагерь, где дети заболели пневмонией

9 сентября 2024, 06:49
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту заболевания детей в лагере «Красная горка» в Каменском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В одном из лагерей Свердловской области произошла вспышка пневмонии. Отмечается, что 10 детей попали в больницу с высокой температурой и сильным кашлем», — заявили в СК РФ.

В связи с этим Бастрыкин поручил и. о. руководителя СК РФ по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать по данному факту проверку, а также доложить об установленных обстоятельствах.

Кроме того, проверку так же организовала и прокуратура Свердловской области.

«Будет проверено соблюдение требований законодательства об организации отдыха несовершеннолетних, законодательства о здравоохранения», — подчеркнули в прокуратуре.

Помимо проверки будет запрошена информация о случаях обращения за медпомощью детей, которые находились в лагере. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

УралПолитRu отмечает, что, по данным Роспотребнадзора по Свердловской области, источником инфекции стал ребенок, который приехал в лагерь в инкубационный период заболевания. Несвоевременное выявление и изоляция ребенка с признаками ОРВИ поспособствовали распространению заболевания в «Красной горке».

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