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Названы сроки строительства школы в омском «Серебряном берегу»

Работы возобновили. В Омске активно строят школу в районе «Серебряный берег»

9 сентября 2024, 04:12
Фото: Правительство Омской области

Названы сроки строительства школы в омском «Серебряном берегу»

На строительной площадке новой школы в микрорайоне «Серебряный берег» возобновились работы, однако местные жители обеспокоены разницей в сроках завершения проекта. Официальные документы обещают открытие к декабрю 2024 года, несмотря на слухи о продлении сроков до июня 2025 года.

На строительной площадке новой школы в микрорайоне «Серебряный берег» возобновились работы, сообщили местные жители Городу55. В одном из омских телеграм-каналов также появились любопытные фотографии. Согласно информации на них, срок работ продлили до июня 2025 года.

Фото: Телеграм-канал «Омский форум»

Тем не менее, на сайте Госзакупок сроки сдачи объекта остались прежними. Там указано, что школу необходимо сдать в декабре 2024 года. В пресс-службе администрации Городу55 пояснили, что следует опираться на официальные документы.

Напомним, что экс-подрядчик разочаровал не только заказчиков, но и самих жителей района, которые ожидали новую школу с трепетом. Весной с ним разорвали контракт за неисполнение своих обязанностей. Новый подрядчик должен справиться к декабрю. Школа рассчитана на 1 122 места, в зимнее время суток работы продолжатся.

Фото: Сайт Госзакупок

Ранее Город55 сообщал, что на сайте Госзакупок появился еще один интересный аукцион. Там ищут организацию, которая проконтролирует выполнение работ на объекте.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Школа#Строительство#Новости#Серебряный берег
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