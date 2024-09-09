Работы возобновили. В Омске активно строят школу в районе «Серебряный берег»

Напомним, что экс-подрядчик разочаровал не только заказчиков, но и самих жителей района, которые ожидали новую школу с трепетом. Весной с ним разорвали контракт за неисполнение своих обязанностей. Новый подрядчик должен справиться к декабрю. Школа рассчитана на 1 122 места, в зимнее время суток работы продолжатся.