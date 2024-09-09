Работы возобновили. В Омске активно строят школу в районе «Серебряный берег»

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
На строительной площадке новой школы в микрорайоне «Серебряный берег» возобновились работы, сообщили местные жители Городу55. В одном из омских телеграм-каналов также появились любопытные фотографии. Согласно информации на них, срок работ продлили до июня 2025 года.
Тем не менее, на сайте Госзакупок сроки сдачи объекта остались прежними. Там указано, что школу необходимо сдать в декабре 2024 года. В пресс-службе администрации Городу55 пояснили, что следует опираться на официальные документы.
Напомним, что экс-подрядчик разочаровал не только заказчиков, но и самих жителей района, которые ожидали новую школу с трепетом. Весной с ним разорвали контракт за неисполнение своих обязанностей. Новый подрядчик должен справиться к декабрю. Школа рассчитана на 1 122 места, в зимнее время суток работы продолжатся.
Ранее Город55 сообщал, что на сайте Госзакупок появился еще один интересный аукцион. Там ищут организацию, которая проконтролирует выполнение работ на объекте.