Прикрывал артиллерию от дронов. На СВО погиб 50-летний житель Омской области

В зоне СВО на прошлой неделе, 3 сентября, погиб 50-летний доброволец Сергей Медведев из села Троицкое (здесь он родился, окончил школу, а затем работал слесарем). По информации администрации Троицкого сельского поселения, мужчина выполнял боевое задание: прикрывал артиллерию от дронов.