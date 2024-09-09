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Прикрывал артиллерию от дронов. На СВО погиб 50-летний житель Омской области

9 сентября 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

50-летний житель Омской области погиб в зоне СВО, выполняя боевое задание

Прощание с погибшим на СВО мужчиной состоится в среду, 11 сентября.

В зоне СВО на прошлой неделе, 3 сентября, погиб 50-летний доброволец Сергей Медведев из села Троицкое (здесь он родился, окончил школу, а затем работал слесарем). По информации администрации Троицкого сельского поселения, мужчина выполнял боевое задание: прикрывал артиллерию от дронов.

Прощание с Медведевым состоится 11 сентября в 12.00 часов в здании по адресу Гагарина, 29/2.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Новости#Погибшие#Сво#Троицкое#Участник СВО
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