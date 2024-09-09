Прикрывал артиллерию от дронов. На СВО погиб 50-летний житель Омской области

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В зоне СВО на прошлой неделе, 3 сентября, погиб 50-летний доброволец Сергей Медведев из села Троицкое (здесь он родился, окончил школу, а затем работал слесарем). По информации администрации Троицкого сельского поселения, мужчина выполнял боевое задание: прикрывал артиллерию от дронов.
Прощание с Медведевым состоится 11 сентября в 12.00 часов в здании по адресу Гагарина, 29/2.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего мужчины.