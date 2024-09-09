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В Омске на берегу реки загорелся катер

Потушили за пять минут. В Омске сгорел катер на берегу реки

9 сентября 2024, 06:00
Фото: МЧС по Омской области

В Омске на берегу реки загорелся катер

К счастью, в инциденте нет пострадавших. Сейчас полиция расследует дело.

Вчера, 8 сентября, в Ленинском округе Омска произошло возгорание речного судна «Заря», находившегося на списании. Благодаря быстрой реакции пожарных, огонь был ликвидирован всего за несколько минут, сообщили в омском МЧС.

В 14:17 на пульт диспетчера 101 поступило сообщение о возгорании катера. На момент прибытия первого подразделения МЧС огонь уже охватил внутренние помещения судна.

Фото: МЧС по Омской области

Для тушения пожара было задействовано 9 сотрудников и две единицы пожарно-спасательной техники. Благодаря слаженным действиям пожарных, огонь был локализован всего за 4 минуты, а открытое горение ликвидировано за 5 минут.

Видео: МЧС по Омской области

К счастью, пострадавших в результате инцидента не оказалось. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания катера «Заря».

Обошлось без пострадавших. Омские спасатели потушили вспыхнувший автомобиль
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#Кристина Антоносян#Видео#Омск#МЧС#ГУ МЧС#Новости#Ленинский округ#Судно#МЧС России
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