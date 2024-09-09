Потушили за пять минут. В Омске сгорел катер на берегу реки

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Вчера, 8 сентября, в Ленинском округе Омска произошло возгорание речного судна «Заря», находившегося на списании. Благодаря быстрой реакции пожарных, огонь был ликвидирован всего за несколько минут, сообщили в омском МЧС.
В 14:17 на пульт диспетчера 101 поступило сообщение о возгорании катера. На момент прибытия первого подразделения МЧС огонь уже охватил внутренние помещения судна.
Для тушения пожара было задействовано 9 сотрудников и две единицы пожарно-спасательной техники. Благодаря слаженным действиям пожарных, огонь был локализован всего за 4 минуты, а открытое горение ликвидировано за 5 минут.
К счастью, пострадавших в результате инцидента не оказалось. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания катера «Заря».