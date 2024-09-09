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Published Сегодня, 14:17

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Updated Сегодня, 14:20

В селе Омской области ввели карантин из-за опасного сорняка

Отравляет животных. В селе Омской области ввели карантин из-за опасного сорняка

9 сентября 2024, 14:17
Фото: 1MI

В селе Омской области ввели карантин из-за опасного сорняка

В Россельхознадзоре рассказали, что в селе Красноярка ввели карантин из-за повилики — опасного сорняка, отравляющего животных и плоды растений.

Сегодня, 9 сентября, сотрудники Россельхознадзора ввели карантин в селе Красноярка Омского района. Причиной стал найденный очаг опасного сорняка — повилики. Площадь карантинной зоны составила 11,9 га.

В ведомстве также добавили, что всего на территории Омского, Москаленского, Нововаршавского районов и областной столицы сейчас установлено девять карантинных зон по повилике. Их общая площадь составляет 724,9 га.

Напомним, что ранее карантин из-за повилики объявили на улицах Куйбышева и Кемеровской в Омске.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Карантин#Новости#Сорняк#Растение#Растения#Зеленые растения#Повилика
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