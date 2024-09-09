Отравляет животных. В селе Омской области ввели карантин из-за опасного сорняка

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Сегодня, 9 сентября, сотрудники Россельхознадзора ввели карантин в селе Красноярка Омского района. Причиной стал найденный очаг опасного сорняка — повилики. Площадь карантинной зоны составила 11,9 га.
В ведомстве также добавили, что всего на территории Омского, Москаленского, Нововаршавского районов и областной столицы сейчас установлено девять карантинных зон по повилике. Их общая площадь составляет 724,9 га.
Напомним, что ранее карантин из-за повилики объявили на улицах Куйбышева и Кемеровской в Омске.