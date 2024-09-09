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Published Сегодня, 14:37

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Updated Сегодня, 14:40

Жителей Омской области предупредили о скором наступлении режима НМУ

Опять задыхаться. Жителей Омской области предупредили о скором наступлении режима НМУ

9 сентября 2024, 14:37
Фото: 1MI

Жителей Омской области предупредили о скором наступлении режима НМУ

В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что с 22:00 9 сентября до 10:00 10 сентября в Омской области ожидается наступление неблагоприятных метеорологических условий.

В Обь-Иртышском УГМС жителей Омской области предупредили о приближении режима НМУ первой степени опасности — времени, когда в атмосферном воздухе не рассеиваются вредные примеси.

По сообщениям экспертов, неблагоприятные метеорологические условия продлятся в регионе с 22:00 9 сентября до 10:00 10 сентября.

Напомним, что недавно жители Левого берега Омска пожаловались на неприятный запах. Позже выяснилось, что он образовался из-за превышения в воздухе вредных веществ.

Всю ночь «воняет». Омичи пожаловались на ядовитый химозный запах
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Новости#Загрязнение#Режим нму#Нму#Загрязнение окружающей среды#Загрязнение атмосферного воздуха
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