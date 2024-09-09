Опять задыхаться. Жителей Омской области предупредили о скором наступлении режима НМУ

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
В Обь-Иртышском УГМС жителей Омской области предупредили о приближении режима НМУ первой степени опасности — времени, когда в атмосферном воздухе не рассеиваются вредные примеси.
По сообщениям экспертов, неблагоприятные метеорологические условия продлятся в регионе с 22:00 9 сентября до 10:00 10 сентября.
Напомним, что недавно жители Левого берега Омска пожаловались на неприятный запах. Позже выяснилось, что он образовался из-за превышения в воздухе вредных веществ.