Омское «Управление по строительству» превратилось в БУ

Официальная специализация «Управления по строительству» — «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта». Именно это учреждение отвечает за реализацию масштабных проектов — строительство омского метрополитена (фактически давно свернутое), Красногорского гидроузла, аэропорта в Федоровке. В марте 2024 года Город55 писал о том, что КУ переехало с Красного пути в двухэтажку на улице Фрунзе, рядом с новым корпусом ОмгУ. С этого момента окна управления выходят прямо на метромост.