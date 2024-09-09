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Омское «Управление по строительству» стало бюджетным учреждением

Омское «Управление по строительству» превратилось в БУ

9 сентября 2024, 09:07
Фото: gorod55.ru

Омское «Управление по строительству» стало бюджетным учреждением

Эта организация отвечает за масштабные строительные проекты.

В «Управлении заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений», прописанном в Омске на улице Фрунзе, изменился тип юридического лица. До недавнего времени это было казенное учреждение, но с 6 сентября «Управление» является бюджетным учреждением. Учредитель остался прежним — это правительство Омской области в лице минтранса и минимущества.

Различие между казенными и бюджетными учреждениями только одно, но оно весьма существенно: КУ не имеет права отчуждать закрепленное за ним имущество. У БУ такое право есть.

Официальная специализация «Управления по строительству» — «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта». Именно это учреждение отвечает за реализацию масштабных проектов — строительство омского метрополитена (фактически давно свернутое), Красногорского гидроузла, аэропорта в Федоровке. В марте 2024 года Город55 писал о том, что КУ переехало с Красного пути в двухэтажку на улице Фрунзе, рядом с новым корпусом ОмгУ. С этого момента окна управления выходят прямо на метромост.

Омское «Управление по строительству» переехало поближе к метромосту
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#Николай Эйхвальд#Омск#БУ#Управление заказчика#КУ
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