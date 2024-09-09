Омское «Управление по строительству» превратилось в БУ

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В «Управлении заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений», прописанном в Омске на улице Фрунзе, изменился тип юридического лица. До недавнего времени это было казенное учреждение, но с 6 сентября «Управление» является бюджетным учреждением. Учредитель остался прежним — это правительство Омской области в лице минтранса и минимущества.
Различие между казенными и бюджетными учреждениями только одно, но оно весьма существенно: КУ не имеет права отчуждать закрепленное за ним имущество. У БУ такое право есть.
Официальная специализация «Управления по строительству» — «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта». Именно это учреждение отвечает за реализацию масштабных проектов — строительство омского метрополитена (фактически давно свернутое), Красногорского гидроузла, аэропорта в Федоровке. В марте 2024 года Город55 писал о том, что КУ переехало с Красного пути в двухэтажку на улице Фрунзе, рядом с новым корпусом ОмгУ. С этого момента окна управления выходят прямо на метромост.