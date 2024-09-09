Омичам рассказали, сколько теперь придется платить за обращение в суд

Подача заявления о расторжении брака теперь обойдется в 5 000 рублей вместо 600, а жалобы по гражданским и административным делам — в 5 000 вместо 150 рублей для физических лиц и 20 000 вместо 3 000 рублей для юридических лиц. Жалобы на судебные приказы также «подорожали» — при их подаче госпошлина возросла до 3 000 вместо 150 рублей для физических лиц и 20 000 вместо 3 000 рублей для юридических лиц.