Омичам рассказали, сколько теперь придется платить за обращение в суд

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Сегодня, 9 сентября, в России начали действовать новые госпошлины при обращении в суд. В большинстве случаев сумма стала значительно больше.
Теперь при подаче в суд иска имущественного характера заявителю придется заплатить от 4 000 до 900 000 рублей (ранее — от 400 до 60 000 рублей). При подаче такого же иска, но на имущество, не подлежащее оценке, либо же иска неимущественного характера нужно платить 3 000 вместо 300 рублей для физических лиц и 20 000 вместо 6 000 рублей для юридических лиц.
Подача заявления о расторжении брака теперь обойдется в 5 000 рублей вместо 600, а жалобы по гражданским и административным делам — в 5 000 вместо 150 рублей для физических лиц и 20 000 вместо 3 000 рублей для юридических лиц. Жалобы на судебные приказы также «подорожали» — при их подаче госпошлина возросла до 3 000 вместо 150 рублей для физических лиц и 20 000 вместо 3 000 рублей для юридических лиц.
Если заявитель намерен оспорить в суде решение государственных органов, ему придется заплатить госпошлину в размере 3 000 рублей (вместо 300) для физических лиц и 15 000 рублей (вместо 2 000) для юридических лиц. При подаче заявлений по делам особого производства госпошлина составит 3 000 рублей вместо 300.