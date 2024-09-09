gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Омичам рассказали, сколько теперь придется платить за обращение в суд

Омичам рассказали, сколько теперь придется платить за обращение в суд

9 сентября 2024, 12:17
Фото: 1MI
В пресс-службе судов Омска и Омской области рассказали, насколько увеличатся госпошлины с 9 сентября.

Сегодня, 9 сентября, в России начали действовать новые госпошлины при обращении в суд. В большинстве случаев сумма стала значительно больше.

Теперь при подаче в суд иска имущественного характера заявителю придется заплатить от 4 000 до 900 000 рублей (ранее — от 400 до 60 000 рублей). При подаче такого же иска, но на имущество, не подлежащее оценке, либо же иска неимущественного характера нужно платить 3 000 вместо 300 рублей для физических лиц и 20 000 вместо 6 000 рублей для юридических лиц.

Подача заявления о расторжении брака теперь обойдется в 5 000 рублей вместо 600, а жалобы по гражданским и административным делам — в 5 000 вместо 150 рублей для физических лиц и 20 000 вместо 3 000 рублей для юридических лиц. Жалобы на судебные приказы также «подорожали» — при их подаче госпошлина возросла до 3 000 вместо 150 рублей для физических лиц и 20 000 вместо 3 000 рублей для юридических лиц.

Если заявитель намерен оспорить в суде решение государственных органов, ему придется заплатить госпошлину в размере 3 000 рублей (вместо 300) для физических лиц и 15 000 рублей (вместо 2 000) для юридических лиц. При подаче заявлений по делам особого производства госпошлина составит 3 000 рублей вместо 300.

Зарплаты до 300 тысяч. Сколько готовы платить в омских государственных больницах
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Новости#Госпошлина#Пошлина#Государственная пошлина#Суды Омска и Омской области
Подпишитесь
Стало известно, сколько и каких учителей массово не хватает в Омске
Сегодня, 06:22
Срочно. В Омской области чиновницу минтруда и директора интерната обвинили в коррупции
Сегодня, 10:58
«Что это, если не ад?»: антитоп школ Омска по отзывам в Сети
Сегодня, 09:00
Совладелец омского «Кедра» стал учредителем термального комплекса в Москве
Сегодня, 12:09
Ректора ОмГУ Замятина наказали за отказ переводить студента на бюджет
Сегодня, 12:08
Отмененная шайба и дубль Филатьева. «Авангард» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:1
Сегодня, 15:49