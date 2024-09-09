Оба от «Единой России». В Омске выбраны два новых депутата

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Published Сегодня, 02:49
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
8 сентября в Омске состоялись дополнительные выборы депутатов городского Совета по округам № 26 и № 40. Пресс-служба Омского избиркома сообщила, что явка избирателей оказалась на удивление низкой — всего 8,31% от общего числа зарегистрированных граждан.
По результатам голосования, два кандидата от партии «Единая Россия» одержали победу. В округе № 26 первое место занял Иван Котенко, который набрал 52,80% голосов, что эквивалентно 1130 голосам. В округе № 40 уверенно выиграл Александр Кузюков с результатом 73,46% (988 голосов).
Председатель избирательной комиссии Лариса Тюшкевич отметила, что выборы прошли организованно и без серьезных нарушений.
«Все возникавшие вопросы решались в рамках правового поля, и нарушений законодательства, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не установлено», — подчеркнула она.
Таким образом, новые депутаты вступают в свои полномочия с надеждой на активное участие в жизни города, однако низкая явка избирателей подчеркивает необходимость повышения интереса граждан к местной политике. Новые депутаты надеются активно участвовать в жизни региона и прислушиваться к мнению омичей.
Ранее Город55 писал, что в голосовании должны были принять участие около 43 тысяч омичей.