Оба от «Единой России». В Омске выбраны два новых депутата

Таким образом, новые депутаты вступают в свои полномочия с надеждой на активное участие в жизни города, однако низкая явка избирателей подчеркивает необходимость повышения интереса граждан к местной политике. Новые депутаты надеются активно участвовать в жизни региона и прислушиваться к мнению омичей.