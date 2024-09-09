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В Омске сгорела дотла легковая машина

Не подлежит восстановлению. В Омске сгорела чья-то машина

9 сентября 2024, 06:45
Фото: 1MI

В Омске сгорела дотла легковая машина

Авто припарковали у магазина. Причины произошедшего устанавливаются.

В омском МЧС рассказали о происшествии в поселке Светлый города Омска. Там вчера, 8 сентября, сгорела чья-то машина.

К моменту прибытия спасателей припаркованная у магазина легковая машина горела на всей площади. Пожарные за три минуты полностью потушили огонь.

Фото: МЧС по Омской области

Тем не менее, пламя быстро охватило всю машину, поэтому восстановить ее уже не получится. На месте работали шестеро спасателей на одной пожарной машине.

Видео: 1MI

Ранее Город55 рассказывал о сгоревшем катере. Он был списан, причины пожара устанавливаются.

Потушили за пять минут. В Омске сгорел катер на берегу реки
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#Кристина Антоносян#Общество#Видео#Омск#Магазин#МЧС#Происшествие#Новости#Спасатели#Машина
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