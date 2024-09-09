Не подлежит восстановлению. В Омске сгорела чья-то машина

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В омском МЧС рассказали о происшествии в поселке Светлый города Омска. Там вчера, 8 сентября, сгорела чья-то машина.
К моменту прибытия спасателей припаркованная у магазина легковая машина горела на всей площади. Пожарные за три минуты полностью потушили огонь.
Тем не менее, пламя быстро охватило всю машину, поэтому восстановить ее уже не получится. На месте работали шестеро спасателей на одной пожарной машине.