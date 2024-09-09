Известный омский боксер Алексей Тищенко оказался на страницах «Миротворца»

Сегодня, 9 сентября, стало известно, что в списке украинской базы «Миротворец» появилось еще одно имя из Омска. Проукраинский сайт пополнил знаменитый омский боксер Алексей Тищенко. Администрация заблокированного в России сайта обвинила спортсмена в поддержке СВО и участии в спортивных мероприятиях, в том числе открытии чемпионата Сибири по боксу, которое состоялось в Центре единоборств.