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Омский боксер Алексей Тищенко пополнил базу «Миротворца»

Известный омский боксер Алексей Тищенко оказался на страницах «Миротворца»

9 сентября 2024, 03:30
Фото: 1MI

Омский боксер Алексей Тищенко пополнил базу «Миротворца»

Только в августе на страницах проукраинского портала оказалось трое деятелей из Омска.

Сегодня, 9 сентября, стало известно, что в списке украинской базы «Миротворец» появилось еще одно имя из Омска. Проукраинский сайт пополнил знаменитый омский боксер Алексей Тищенко. Администрация заблокированного в России сайта обвинила спортсмена в поддержке СВО и участии в спортивных мероприятиях, в том числе открытии чемпионата Сибири по боксу, которое состоялось в Центре единоборств.

В базе оказалось очень много деятелей спортивной культуры из Омска. Туда занесли замминистра спорта Омской области, директора ХК «Авангард», чемпионку по стрельбе.

Только за август страницы портала пополнило три жителя Омска и Омской области.

Замминистра спорта Омской области пополнил список сайта «Миротворец»
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#Кристина Антоносян#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Новости
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