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Updated Сегодня, 04:48

С возвращением тепла и солнца Омской области предвещают еще одно бабье лето

Две волны бабьего лета? В Омскую область надолго пришла очень нетипичная погода

9 сентября 2024, 04:44
Фото: Изображение Midjourney

С возвращением тепла и солнца Омской области предвещают еще одно бабье лето

Ближайшие две недели дождей не прогнозируют.

После череды дождей и холодов погода в Омской области совершила резкий поворот. По данным сервиса Ventusky, с понедельника, 9 сентября, в регионе начало теплеть, а осадков не ожидается ближайшие две недели.

Со второй декады месяца омичей ждет нетипичная погода из-за своей стабильности. По прогнозу, актуальному на момент публикации, на неделе с 9 по 15 сентября температура воздуха будет в пределах +16… +20 градусов. При этом дождей не обещают, будет ясная погода или облачно с прояснениями. 16 и 17 сентября в регионе немного похолодает до +13 градусов, но с 18 сентября снова поднимется до +16 градусов. А в воскресенье, 22 сентября, антициклон с Казахстана принесет в Омскую область потепление до +20 градусов.

Фото: Ventusky

По прогнозу синоптиков, ни дождей, ни гроз две недели не будет. Предварительно, в 20-х числах месяца будет вторая волна бабьего лета.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Температура#Гроза#Дождь#Прогноз#Бабье лето
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