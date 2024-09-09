Две волны бабьего лета? В Омскую область надолго пришла очень нетипичная погода

Posted 9 сентября 2024, 04:44
Published 9 сентября 2024, 04:44
Modified 9 сентября 2024, 04:48
Updated 9 сентября 2024, 04:48
После череды дождей и холодов погода в Омской области совершила резкий поворот. По данным сервиса Ventusky, с понедельника, 9 сентября, в регионе начало теплеть, а осадков не ожидается ближайшие две недели.
Со второй декады месяца омичей ждет нетипичная погода из-за своей стабильности. По прогнозу, актуальному на момент публикации, на неделе с 9 по 15 сентября температура воздуха будет в пределах +16… +20 градусов. При этом дождей не обещают, будет ясная погода или облачно с прояснениями. 16 и 17 сентября в регионе немного похолодает до +13 градусов, но с 18 сентября снова поднимется до +16 градусов. А в воскресенье, 22 сентября, антициклон с Казахстана принесет в Омскую область потепление до +20 градусов.
По прогнозу синоптиков, ни дождей, ни гроз две недели не будет. Предварительно, в 20-х числах месяца будет вторая волна бабьего лета.