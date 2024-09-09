Что ждет путешественника в турецком городе, который пустует уже более 100 лет

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Турецкий город Каяакей пустует уже более ста лет. На его узких улицах сохранились старинные разрушенные здания: школы, церкви, когда-то жилые дома. В центре города расположился древний фонтан. Сейчас Каракей называют настоящим городом-призраком, люди живут только на окраинах и их очень мало, пишет cnn.
Чуть более века назад здесь проживали не менее десяти тысяч греческих православных христиан, многие из них были ремесленниками и мирно жили рядом с турецкими фермерами-мусульманами. Уклад жизни изменился во время становления Турции как независимой республики.
Напряженность отношений с соседней Грецией после войны 1922 года привела к тому, что обе страны выселили людей, имевших связи друг с другом. Для Каякея это означало принудительный обмен населением с мусульманскими турками, проживавшими в Кавале. Однако новые жители были не слишком довольны таким исходом и быстро уехали, оставив город приходить в упадок.
В Каякее остались единицы. Среди них — бабушка и дедушка Айсун Экиза, их семья сегодня управляет небольшим рестораном возле главного входа в город. Они зарабатывают продажей еды туристам.
«Греки плакали, потому что не хотели уезжать, как мне рассказывали мои бабушка и дедушка. Некоторые даже оставляли своих детей на попечение турецких друзей, потому что думали, что они вернутся. Но они так и не вернулись», — рассказал Экиз, который теперь продает путешественникам украшения ручной работы.
Он также добавил, что бабушка и дедушка были пастухами и легко приспособились к жизни на окраине города. Большинству их товарищей же оказалось сложно освоиться здесь, так как стены домов были выкрашены в синий цвет. Интересно, что кусочки этого синего цвета все еще можно увидеть на сохранившихся стенах тысяч домов.
Одно из самых известных зданий в городе — Верхняя церковь. Сейчас она закрыта из-за ветхого состояния, но ее красотой можно насладиться с самый высокой точки города — руин старой школы Каякей.
Турист из Анкары Йигит Улаш Озтимур, приехавший сюда на отдых, описывает город как «темное зеркало нашего прошлого».
«Когда-то это была христианская деревня, а теперь то, что мы видим, — это горькое отражение того, что произошло. И поскольку большинство зданий сохранились, вы можете почувствовать, какой была здесь жизнь», заключил он.