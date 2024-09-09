Что ждет путешественника в турецком городе, который пустует уже более 100 лет

Он также добавил, что бабушка и дедушка были пастухами и легко приспособились к жизни на окраине города. Большинству их товарищей же оказалось сложно освоиться здесь, так как стены домов были выкрашены в синий цвет. Интересно, что кусочки этого синего цвета все еще можно увидеть на сохранившихся стенах тысяч домов.