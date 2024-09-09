Более 7 млн ущерба. Полицейские поймали омича, который незаконно рубил деревья

По предварительной информации, в течение трех лет, с 2019 по 2022 год, мужчина подыскивал местных жителей, у которых было разрешение на рубку. После он брал у них необходимые документы, взамен отдавая им часть прибыли. Однако они не знали, что теперь не смогут приобрести древесину для строительства или капремонта домов следующие 10-20 лет.