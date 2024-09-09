Более 7 млн ущерба. Полицейские поймали омича, который незаконно рубил деревья

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Омские полицейские поймали 65-летнего жителя Тарского района, который незаконно срубил 420 куб. м сосны и кедра в урочище «Бородинское» на территории Тевризского района.
По предварительной информации, в течение трех лет, с 2019 по 2022 год, мужчина подыскивал местных жителей, у которых было разрешение на рубку. После он брал у них необходимые документы, взамен отдавая им часть прибыли. Однако они не знали, что теперь не смогут приобрести древесину для строительства или капремонта домов следующие 10-20 лет.
Позже тарчанин заключал договоры на рубку с ГУ лесного хозяйства Омской области и продавал лес на территории региона. Ущерб от его действий составил 7 миллионов рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.