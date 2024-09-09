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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Полицейские поймали омича, который срубил деревьев на 7 млн рублей

Более 7 млн ущерба. Полицейские поймали омича, который незаконно рубил деревья

9 сентября 2024, 14:03
Фото: УМВД России по Омской области

Полицейские поймали омича, который срубил деревьев на 7 млн рублей

В Омской области под суд пойдет мужчина, который незаконно срубил 420 куб. м сосны и кедра, сумма ущерба от его действий составила 7 млн рублей.

Омские полицейские поймали 65-летнего жителя Тарского района, который незаконно срубил 420 куб. м сосны и кедра в урочище «Бородинское» на территории Тевризского района.

По предварительной информации, в течение трех лет, с 2019 по 2022 год, мужчина подыскивал местных жителей, у которых было разрешение на рубку. После он брал у них необходимые документы, взамен отдавая им часть прибыли. Однако они не знали, что теперь не смогут приобрести древесину для строительства или капремонта домов следующие 10-20 лет.

Позже тарчанин заключал договоры на рубку с ГУ лесного хозяйства Омской области и продавал лес на территории региона. Ущерб от его действий составил 7 миллионов рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Вырубка деревьев#Вырубка леса#Новости#Вырубка#Незаконная вырубка#Вырубки деревьев#Вырубки
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