Участники омской IT-конференции едва не стали причиной экстренной посадки самолета

Предметом массового беспокойства стал газоанализатор, предназначенный, по словам героев инцидента, для обеспечения безопасности сотрудников газовых служб. Прототип прибора, для большей сохранности, было решено вести в ручной клади, однако при посадке он включился, а позже, уже во время полета, начал подавать признаки активности — пищать, чем и перепугал пассажиров и экипаж воздушного судна.