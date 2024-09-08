Участники омской IT-конференции едва не стали причиной экстренной посадки самолета

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:04
Как стало известно корреспондентам интернет-портала «Om.1», участники конференции для программистов со всей России «DevFest Omsk 2024» едва не сорвали выполнение авиаперелета между Москвой и Омском. Причиной тому послужило оборудование, созданное участниками мероприятия — в Омск его везли для демонстрации.
Предметом массового беспокойства стал газоанализатор, предназначенный, по словам героев инцидента, для обеспечения безопасности сотрудников газовых служб. Прототип прибора, для большей сохранности, было решено вести в ручной клади, однако при посадке он включился, а позже, уже во время полета, начал подавать признаки активности — пищать, чем и перепугал пассажиров и экипаж воздушного судна.
Как отметили создатели устройства, из-за него даже обсуждался вопрос экстренной посадки самолета, но к счастью, все обошлось: прибор вовремя достали и отключили. Причиной срабатывания чувствительного оборудования могло стать уменьшение концентрации кислорода внутри самолета.
Напомним, ранее Город55 сообщал о массовой задержке самолетов в воздушной гавани Омска: причиной переноса 10 рейсов, а также отправки некоторых самолетов на запасные аэродромы, стал густой туман.