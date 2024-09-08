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Published Сегодня, 08:01

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Updated Сегодня, 08:04

иллюстрация

Участники омской IT-конференции едва не стали причиной экстренной посадки самолета

8 сентября 2024, 08:01
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Участники IT-конференции, летевшие в Омск, напугали пассажиров и авиаперсонал

Причиной массового испуга пассажиров рейса «Москва-Омск» стал прибор, который хотели продемонстрировать на конференции.

Как стало известно корреспондентам интернет-портала «Om.1», участники конференции для программистов со всей России «DevFest Omsk 2024» едва не сорвали выполнение авиаперелета между Москвой и Омском. Причиной тому послужило оборудование, созданное участниками мероприятия — в Омск его везли для демонстрации.

Предметом массового беспокойства стал газоанализатор, предназначенный, по словам героев инцидента, для обеспечения безопасности сотрудников газовых служб. Прототип прибора, для большей сохранности, было решено вести в ручной клади, однако при посадке он включился, а позже, уже во время полета, начал подавать признаки активности — пищать, чем и перепугал пассажиров и экипаж воздушного судна.

Как отметили создатели устройства, из-за него даже обсуждался вопрос экстренной посадки самолета, но к счастью, все обошлось: прибор вовремя достали и отключили. Причиной срабатывания чувствительного оборудования могло стать уменьшение концентрации кислорода внутри самолета.

Напомним, ранее Город55 сообщал о массовой задержке самолетов в воздушной гавани Омска: причиной переноса 10 рейсов, а также отправки некоторых самолетов на запасные аэродромы, стал густой туман.

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#Илья Скобин#Общество#Самолет#Омск#Безопасность#Новости#Туман#Экстренная посадка#Программисты#Воздушное судно#IT-конференция
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