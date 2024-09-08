Спустя три года. На городских картах появилась улица «Омского Авангарда»

Предложение «увековечить» успех команды в сезоне 2020–2021 года высказывал еще экс-губернатор Омской области Александр Бурков. Тогда же редакция Города55 задавалась и вопросами об уникальности подобного названия: все же, в Омске уже есть улица Авангардная (окраина Амурского поселка), как и другие локации с наименованием «Авангард». Однако спустя несколько лет вопрос решен — улица «Омского „Авангарда“ уже появилась в сервисе Яндекс.Карты.