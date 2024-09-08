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Published Сегодня, 11:02

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Updated Сегодня, 12:05

иллюстрация

Ростехнадзор остался недоволен безопасностью на объектах омской «Тепловой компании»

8 сентября 2024, 11:02
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Ростехнадзор выявил 416 нарушений на объектах омской «Тепловой компании»

Специалисты ведомства, в ходе внеплановой проверки на трубопроводах компании, выявили больше 400 нарушение требований безопасности.

Как сообщили в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора, внеплановая проверка трубопроводов, питающих дома сразу пяти административных округов, выявила сразу 416 различных нарушений.

Претензии со стороны надзорного органа возникли из-за отсутствия изоляции на тепловых магистралях, принадлежащих «Тепловой компании», а также из-за нарушений в ведении необходимой документации — как отметил представитель Ростехнадзора, оборудование, обеспечивающее работу теплосетей, не получило необходимых экспертных заключений. Кроме того, нарекания возникли и к документации, связанной с проведением ремонтных работ на участках теплосетей — их результаты не зафиксированы в необходимых «бумагах».

Выявленные недостатки стали причиной оформления административных протоколов — как отмечается, «Тепловая компания» допустила нарушения требований промышленной безопасности. Согласно нормам законодательства, подобные нарушения, допущенные юридическими лицами, подразумевают наложение штрафа в размере до 300 тыс рублей, или приостановку деятельности предприятия на 90 суток.

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#Илья Скобин#Омск#Нарушения#Штрафы#Тепловая компания#Новости#Ростехнадзор#Ремонтные работы
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