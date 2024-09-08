Ростехнадзор остался недоволен безопасностью на объектах омской «Тепловой компании»

Претензии со стороны надзорного органа возникли из-за отсутствия изоляции на тепловых магистралях, принадлежащих «Тепловой компании», а также из-за нарушений в ведении необходимой документации — как отметил представитель Ростехнадзора, оборудование, обеспечивающее работу теплосетей, не получило необходимых экспертных заключений. Кроме того, нарекания возникли и к документации, связанной с проведением ремонтных работ на участках теплосетей — их результаты не зафиксированы в необходимых «бумагах».