gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Врач предупредил, когда и с какими инфекциями омичи столкнутся этой зимой

Сезон простуд. Две волны гриппа начнут «косить» омичей этой зимой

7 сентября 2024, 06:33
Фото: 1MI

Врач предупредил, когда и с какими инфекциями омичи столкнутся этой зимой

Прогноз на ближайшие полгода неблагоприятный. Людей ждет рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Роспотребнадзор объявил о начале Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. В состав российской вакцины входят штаммы вирусов, которые будут наиболее актуальными в нынешнем эпидсезоне. Прививка защищает от тяжелых последствий гриппа и уменьшает риск появления пневмоний.

Подъем заболеваемости ОРВИ (в том числе гриппа и ковида) уже произошел, и заметный рост начался несколько недель назад. Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал корреспонденту Города55, что последние пять недель заболеваемость коронавирусом растет на 20-30%, а число госпитализаций увеличилось за неделю на 52%.

«Причин этому несколько, основные — изменение погоды (во влажную и/или прохладную погоду выживаемость вирусов больше), снижение естественного иммунитета у части населения (в том числе вследствие избыточного пребывания на солнце), и скученность, которая начинается с окончания массовых отпусков и выходит на пик с началом учебного года. Разновозрастные коллективы школ, вузов и рабочих коллективов способствуют более быстрому распространению вирусов», — отметил Николаев.

По его прогнозам, сезонный пик заболеваемости ОРВИ придется в ноябре–декабре, а затем в январе, когда будут новогодние выходные и зимние каникулы, снизится. Но в феврале–марте число заболевших вновь начнет увеличиваться.

«Вакцинироваться от гриппа надо обязательно, особенно школьникам, студентам и людям старше 50 лет. И остается актуальной плановая вакцинация от ковида, это поможет снизить зимнюю заболеваемость. Вакцинированные тоже могут болеть разными ОРВИ, ковидом и гриппом — это связано с тем, что вакцины защищают от 4-6 наиболее опасных или актуальных вирусов, а их у нас циркулирует 40-60 видов», — посоветовал специалист.

Николай Николаев советует людям с любыми признаками ОРВИ, а также тем, у кого выявили иммунодефицит и кто получает иммуносупрессивную терапию, носить маски. Также необходимо мыть руки после улицы и по возможности ограничить контакты с людьми.

Мощный скачок. Больных ковидом омичей стало почти в четыре раза больше
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Коронавирус#Общество#Погода#Омск#Роспотребнадзор#Школьники#Студенты#ОРВИ#Вакцинация#Грипп#Госпитализация#Маски#Иммунитет#Заболеваемость#Ковид#Прививка
Подпишитесь
Экс-главу омского следкома Олега Винникова назначили на новую должность
Сегодня, 04:24
«Авангард» пропустил быструю шайбу, но смог обыграть «Нефтехимик»
Сегодня, 03:19
Внимание, пропал ребенок! В Омске разыскивают школьника со шрамом на лбу
Сегодня, 04:43
Омскую область накроет волна бабьего лета, а потом циклон с мощным снегопадом
Сегодня, 05:49
«В наших алкомаркетах». Вино бизнесмена Шкуренко появилось в омских магазинах
Сегодня, 03:00