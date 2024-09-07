Сезон простуд. Две волны гриппа начнут «косить» омичей этой зимой

Подъем заболеваемости ОРВИ (в том числе гриппа и ковида) уже произошел, и заметный рост начался несколько недель назад. Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал корреспонденту Города55, что последние пять недель заболеваемость коронавирусом растет на 20-30%, а число госпитализаций увеличилось за неделю на 52%.