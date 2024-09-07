Сезон простуд. Две волны гриппа начнут «косить» омичей этой зимой

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:35
Роспотребнадзор объявил о начале Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. В состав российской вакцины входят штаммы вирусов, которые будут наиболее актуальными в нынешнем эпидсезоне. Прививка защищает от тяжелых последствий гриппа и уменьшает риск появления пневмоний.
Подъем заболеваемости ОРВИ (в том числе гриппа и ковида) уже произошел, и заметный рост начался несколько недель назад. Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал корреспонденту Города55, что последние пять недель заболеваемость коронавирусом растет на 20-30%, а число госпитализаций увеличилось за неделю на 52%.
«Причин этому несколько, основные — изменение погоды (во влажную и/или прохладную погоду выживаемость вирусов больше), снижение естественного иммунитета у части населения (в том числе вследствие избыточного пребывания на солнце), и скученность, которая начинается с окончания массовых отпусков и выходит на пик с началом учебного года. Разновозрастные коллективы школ, вузов и рабочих коллективов способствуют более быстрому распространению вирусов», — отметил Николаев.
По его прогнозам, сезонный пик заболеваемости ОРВИ придется в ноябре–декабре, а затем в январе, когда будут новогодние выходные и зимние каникулы, снизится. Но в феврале–марте число заболевших вновь начнет увеличиваться.
«Вакцинироваться от гриппа надо обязательно, особенно школьникам, студентам и людям старше 50 лет. И остается актуальной плановая вакцинация от ковида, это поможет снизить зимнюю заболеваемость. Вакцинированные тоже могут болеть разными ОРВИ, ковидом и гриппом — это связано с тем, что вакцины защищают от 4-6 наиболее опасных или актуальных вирусов, а их у нас циркулирует 40-60 видов», — посоветовал специалист.
Николай Николаев советует людям с любыми признаками ОРВИ, а также тем, у кого выявили иммунодефицит и кто получает иммуносупрессивную терапию, носить маски. Также необходимо мыть руки после улицы и по возможности ограничить контакты с людьми.