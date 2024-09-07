Омичка-сирота попросила главу СКР оказать помощь в получении жилищного сертификата

Как отмечает девушка, она уже обращалась со своей проблемой в Следственный комитет, но это не помогло изменить ситуацию: с апреля этого года ее дважды приглашали на беседу в региональное управление ведомства. Последний такой «разговор» состоялся совсем недавно — 6 сентября. По словам девушки, следователь пообещал «запросить выделение средств у губернатора», а также омичке предложили временную однокомнатную квартиру (съемное жилье обходится девушке в 25 тыс рублей в месяц). Но, по возвращению домой выяснилось, что договоренность о жилплощади неактуальна — взамен нее девушке предложили комнату в общежитии. Этот вариант также не нашел поддержки у девушки.