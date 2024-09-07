gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

иллюстрация

Омичка-сирота попросила главу СКР оказать помощь в получении жилищного сертификата

7 сентября 2024, 11:32
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Девушка отметила, что ее проблема находится на личном контроле Александра Бастрыкина, но ситуация далека от разрешения: пока что ей предложили только комнату в общежитии.

В редакцию Города55 обратилась жительница Омска, добивающаяся получения жилья, положенного ей по закону. По словам девушки, ее проблема уже продолжительный период времени находится на контроле Председателя Следственного комитета, Александра Бастрыкина, но каких-либо «подвижек» в этом вопросе не произошло до сих пор.

Как рассказала омичка, она относится к категории детей-сирот и имеет право на получение жилищного сертификата. Однако получить его пока не выходит: на своей странице в социальной сети девушка опубликовала комментарий, данный ей представителем министерства строительства Омской области — как отмечается в сообщении, сертификат одобрен, но предоставить выплату министерство пока не в состоянии — орган власти ожидает поступления бюджетных средств.

Также представитель минстроя уведомил девушку, что ей доступна возможность временного проживания в «Доме детства „Радуга“, но этот вариант, по словам омички, ей не подходит — у нее двое маленьких детей.

Для разрешения проблемы девушка записала и опубликовала видеообращение к главе СКР, Александру Бастрыкину (скриншот)Для разрешения проблемы девушка записала и опубликовала видеообращение к главе СКР, Александру Бастрыкину (скриншот)
Для разрешения проблемы девушка записала и опубликовала видеообращение к главе СКР, Александру Бастрыкину (скриншот)
Фото: Предоставлено Городу55

Как отмечает девушка, она уже обращалась со своей проблемой в Следственный комитет, но это не помогло изменить ситуацию: с апреля этого года ее дважды приглашали на беседу в региональное управление ведомства. Последний такой «разговор» состоялся совсем недавно — 6 сентября. По словам девушки, следователь пообещал «запросить выделение средств у губернатора», а также омичке предложили временную однокомнатную квартиру (съемное жилье обходится девушке в 25 тыс рублей в месяц). Но, по возвращению домой выяснилось, что договоренность о жилплощади неактуальна — взамен нее девушке предложили комнату в общежитии. Этот вариант также не нашел поддержки у девушки.

Глава Следкома дал новые распоряжения по делу квартир сирот из Омской области
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Омск#Дети-сироты#Новости#Александр Бастрыкин#Общежитие#СКР#Жилищный сертификат#Министерство строительства#Бюджетные средства#Съемное жилье
Подпишитесь
Экс-главу омского следкома Олега Винникова назначили на новую должность
Сегодня, 04:24
«Авангард» пропустил быструю шайбу, но смог обыграть «Нефтехимик»
Сегодня, 03:19
В омской школе шестиклассница порезала одноклассника канцелярским ножом
Сегодня, 03:55
Омскую область накроет волна бабьего лета, а потом циклон с мощным снегопадом
Сегодня, 05:49
«В наших алкомаркетах». Вино бизнесмена Шкуренко появилось в омских магазинах
Сегодня, 03:00
Сухие сутки. В Омской области на один день приостановят продажу алкоголя
Сегодня, 10:39