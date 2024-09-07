Омичка-сирота попросила главу СКР оказать помощь в получении жилищного сертификата

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В редакцию Города55 обратилась жительница Омска, добивающаяся получения жилья, положенного ей по закону. По словам девушки, ее проблема уже продолжительный период времени находится на контроле Председателя Следственного комитета, Александра Бастрыкина, но каких-либо «подвижек» в этом вопросе не произошло до сих пор.
Как рассказала омичка, она относится к категории детей-сирот и имеет право на получение жилищного сертификата. Однако получить его пока не выходит: на своей странице в социальной сети девушка опубликовала комментарий, данный ей представителем министерства строительства Омской области — как отмечается в сообщении, сертификат одобрен, но предоставить выплату министерство пока не в состоянии — орган власти ожидает поступления бюджетных средств.
Также представитель минстроя уведомил девушку, что ей доступна возможность временного проживания в «Доме детства „Радуга“, но этот вариант, по словам омички, ей не подходит — у нее двое маленьких детей.
Как отмечает девушка, она уже обращалась со своей проблемой в Следственный комитет, но это не помогло изменить ситуацию: с апреля этого года ее дважды приглашали на беседу в региональное управление ведомства. Последний такой «разговор» состоялся совсем недавно — 6 сентября. По словам девушки, следователь пообещал «запросить выделение средств у губернатора», а также омичке предложили временную однокомнатную квартиру (съемное жилье обходится девушке в 25 тыс рублей в месяц). Но, по возвращению домой выяснилось, что договоренность о жилплощади неактуальна — взамен нее девушке предложили комнату в общежитии. Этот вариант также не нашел поддержки у девушки.