«Это протест». Психолог объяснил омичам, опасны ли квадроберы и зачем это нужно детям

Posted 7 сентября 2024, 11:11
Published 7 сентября 2024, 11:11
Modified 7 сентября 2024, 11:16
Updated 7 сентября 2024, 11:16
Недавний концерт певицы Mia Boyka (Мария Бойко) на День города в Надыме обернулся скандалом. Артистка вывела на сцену девочку, которая потерялась. На ребенке были надеты маска кошки и хвост. Тогда певица спросила, не является ли она представительницей субкультуры квадроберов, на что девочка ответила положительно. А артистку это, мягко говоря, расстроило. Она заявила, что «думала, это все сказка, но оказалось, что это существует».
После концерта Boyka продолжила акцентировать внимание на квадроберах.
«Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность», — написала певица.
Отметим, что квадробика — это уже вид спорта, который предполагает повторение движений зверей.Квадроби копируют повадки животных, потому что стремятся быть такими жи ловкими и сильными. Также они могут надевать маски и хвосты, но это необязательно.
Корреспондент Города55 узнала у практикующего психолога из Омска, опасно ли такое увлечение и почему оно так нравится детям. По словам специалиста, движение зародилось давно, а сейчас приобрело массовую форму. Его можно считать безобидным, пока дети не выходят за рамки общественных норм.
«Для детей животные становятся некими тотемами, у них есть возможность за счёт общего интереса найти единомышленников и проявить себя. В этом ничего страшного нет. Тем более что субкультурам в принципе свойственны фишки внешнего вида, а для ребёнка образ — это ещё защита на психологическом уровне. Таким способом подростки могут выражать свой протест, бросать вызов, привлекать внимание, что тоже является нормальным для них поведением. Но важно, чтобы субкультура оставалась в рамках дозволенного и была безопасной как для себя, так и для окружающих», — рассказала Наталья Целевич.
Напомним, 21 июня певица Mia Boyka выступала в Омске. Артистка стала известной благодаря таким песням, как «Ананас Адидас», «Гагарин», «Пикачу» (дуэт с Егором Шипом) и «Танцы под дождем» (совместно с Ваней Дмитриенко).