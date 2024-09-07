«Это протест». Психолог объяснил омичам, опасны ли квадроберы и зачем это нужно детям

Недавний концерт певицы Mia Boyka (Мария Бойко) на День города в Надыме обернулся скандалом. Артистка вывела на сцену девочку, которая потерялась. На ребенке были надеты маска кошки и хвост. Тогда певица спросила, не является ли она представительницей субкультуры квадроберов, на что девочка ответила положительно. А артистку это, мягко говоря, расстроило. Она заявила, что «думала, это все сказка, но оказалось, что это существует».