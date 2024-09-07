Бренд жив. Губернатор посетил омский завод «ВНИМИ-Сибирь», которому грозило закрытие

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В своем Telegram-канале губернатор Омской области, Виталий Хоценко, рассказал о визите регионального руководства на завод «ВНИМИ-Сибирь»: деятельность молокозавода сохранили по распоряжению главы региона.
Как отмечается в сообщении губернатора, завод перераспределил свои мощности на выпуск другой продукции: сухого концентрата молока и сливочного масла-монолита — они поставляются и на экспорт. Пока что производство осуществляется силами 100 человек — после приобретения завода «Тюкалинским» маслосырокомбинатом, часть персонала перевелась на предприятия нового владельца.
Однако вскоре, как отмечает губернатор, все может измениться: Омская область заинтересована в сохранении и развитии существующих предприятий, и поэтому спустя месяц состоится еще одна рабочая встреча, где предполагается обсуждение дальнейшей перспективы модернизации молокозавода, а также помощи производствам.
Напомним, о закрытии «ВНИМИ-Сибирь» стало известно в конце августа: предприятие было поглощено МСК «Тюкалинский». Предполагалось, что производство будет окончательно остановлено, но после визита главы регионального минсельхоза, Николая Дрофы, закрытие было исключено.