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Posted Сегодня, 12:22

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Бренд жив. Губернатор посетил омский завод «ВНИМИ-Сибирь», которому грозило закрытие

7 сентября 2024, 12:22
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
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Губернатор Омской области посетил завод «ВНИМИ-Сибирь»

Предприятие, избежавшее закрытия благодаря вмешательству органов власти, вскоре ждет еще одна встреча с руководством Омской области — уже для обсуждения перспектив модернизации производства.

В своем Telegram-канале губернатор Омской области, Виталий Хоценко, рассказал о визите регионального руководства на завод «ВНИМИ-Сибирь»: деятельность молокозавода сохранили по распоряжению главы региона.

Как отмечается в сообщении губернатора, завод перераспределил свои мощности на выпуск другой продукции: сухого концентрата молока и сливочного масла-монолита — они поставляются и на экспорт. Пока что производство осуществляется силами 100 человек — после приобретения завода «Тюкалинским» маслосырокомбинатом, часть персонала перевелась на предприятия нового владельца.

Однако вскоре, как отмечает губернатор, все может измениться: Омская область заинтересована в сохранении и развитии существующих предприятий, и поэтому спустя месяц состоится еще одна рабочая встреча, где предполагается обсуждение дальнейшей перспективы модернизации молокозавода, а также помощи производствам.

Напомним, о закрытии «ВНИМИ-Сибирь» стало известно в конце августа: предприятие было поглощено МСК «Тюкалинский». Предполагалось, что производство будет окончательно остановлено, но после визита главы регионального минсельхоза, Николая Дрофы, закрытие было исключено.

Еще поработает: «ВНИМИ-Сибирь» передумала закрываться после разговора с министром
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#Илья Скобин#Омск#Производство#Губернатор#Промышленность#Модернизация#Новости#Рабочая встреча#ВНИМИ-Сибирь
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