Бренд жив. Губернатор посетил омский завод «ВНИМИ-Сибирь», которому грозило закрытие

Как отмечается в сообщении губернатора, завод перераспределил свои мощности на выпуск другой продукции: сухого концентрата молока и сливочного масла-монолита — они поставляются и на экспорт. Пока что производство осуществляется силами 100 человек — после приобретения завода «Тюкалинским» маслосырокомбинатом, часть персонала перевелась на предприятия нового владельца.