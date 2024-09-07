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Posted 7 сентября 2024, 03:19

Published 7 сентября 2024, 03:19

Modified 7 сентября 2024, 03:21

Updated 7 сентября 2024, 03:21

«Авангард» пропустил быструю шайбу, но смог обыграть «Нефтехимик»

7 сентября 2024, 03:19
Матч закончился со счетом 4:2. У омичей отличились Михаил Гуляев, Линден Вей, Алексей Соловьев и Станислав Галиев.

Омский «Авангард» в пятницу, 6 сентября, на домашнем льду обыграл нижнекамский «Нефтехимик» — 4:2. У «ястребов» отличились Михаил Гуляев, Линден Вей, Алексей Соловьев и Станислав Галиев.

Уже на второй минуте матча гости открыли счет. Ворота «Авангарда» поразил Роман Абросимов. В этот момент «Нефтехимик» играл в меньшинстве. Остаток первого игрового отрезка прошел под напором «ястребов», но к перерыву цифры табло остались неизменными — 0:1.

В начале второго периода «ястребы» сравняли счет. С передачи Ивана Игумнова и Александра Яремчука шайбу забросил Михаил Гуляев. Спустя еще две минуты «Авангард» вышел вперед — 2:1. Линден Вей поразил ворота соперника. Голевую передачу отдал капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов. В середине периода игрок «Нефтехимика» Муиссу Жоэ Кристоф получил малый штраф за задержку соперника. «Авангард» не смог реализовать численное преимущество. На 37-й минуте матча в штраф-бокс отправился «ястреб» Илья Рейнгардт за выброс шайбы. Омичи смогли выстоять в меньшинстве. Счет по итогу двух периодов — 2:1.

В третьем периоде «ястребам» понадобилось 50 секунд для удачной атаки. Алексей Соловьев укрепил преимущество — 3:1. Ассистентами взятия ворот стали Александр Филатьев и Илья Рейнгардт. За 5 минут до конца периода гости сократили отставание. Шайбу забросил Булат Шафигуллин. При счете 3:2 «Нефтехимик» поменял вратаря на шестого полевого игрока. Точку в матче поставил Станислав Галиев, отправив шайбу в пустые ворота.

Статистика матча:

  • Броски: 65-36;
  • Броски в створ: 32-15;
  • Голы: 4-2;
  • Вбрасывания: 32-24;
  • Блокированные броски: 14-15;
  • Силовые приемы: 32-24;
  • Отборы: 7-2;
  • Потери: 7-7;
  • Перехваты: 11-8;
  • Время в атаке: 16:53–09:10;
  • Штраф: 6-6.

Таким образом, «Авангард» одержал вторую победу в новом сезоне. В первом матче «ястребы» одолели новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:1. Следующую игру омичи проведут также на домашнем льду. В понедельник, 9 сентября, «Авангард» встретится с казанским «Ак Барсом». Матч начнется в 19:30.

Победа в дерби. Омский «Авангард» одолел новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:1
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Матч#Шайба#Гол#Нефтехимик#Игроки
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