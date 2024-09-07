«Авангард» пропустил быструю шайбу, но смог обыграть «Нефтехимик»

Posted 7 сентября 2024, 03:19
Published 7 сентября 2024, 03:19
Modified 7 сентября 2024, 03:21
Updated 7 сентября 2024, 03:21
Омский «Авангард» в пятницу, 6 сентября, на домашнем льду обыграл нижнекамский «Нефтехимик» — 4:2. У «ястребов» отличились Михаил Гуляев, Линден Вей, Алексей Соловьев и Станислав Галиев.
Уже на второй минуте матча гости открыли счет. Ворота «Авангарда» поразил Роман Абросимов. В этот момент «Нефтехимик» играл в меньшинстве. Остаток первого игрового отрезка прошел под напором «ястребов», но к перерыву цифры табло остались неизменными — 0:1.
В начале второго периода «ястребы» сравняли счет. С передачи Ивана Игумнова и Александра Яремчука шайбу забросил Михаил Гуляев. Спустя еще две минуты «Авангард» вышел вперед — 2:1. Линден Вей поразил ворота соперника. Голевую передачу отдал капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов. В середине периода игрок «Нефтехимика» Муиссу Жоэ Кристоф получил малый штраф за задержку соперника. «Авангард» не смог реализовать численное преимущество. На 37-й минуте матча в штраф-бокс отправился «ястреб» Илья Рейнгардт за выброс шайбы. Омичи смогли выстоять в меньшинстве. Счет по итогу двух периодов — 2:1.
В третьем периоде «ястребам» понадобилось 50 секунд для удачной атаки. Алексей Соловьев укрепил преимущество — 3:1. Ассистентами взятия ворот стали Александр Филатьев и Илья Рейнгардт. За 5 минут до конца периода гости сократили отставание. Шайбу забросил Булат Шафигуллин. При счете 3:2 «Нефтехимик» поменял вратаря на шестого полевого игрока. Точку в матче поставил Станислав Галиев, отправив шайбу в пустые ворота.
Статистика матча:
Таким образом, «Авангард» одержал вторую победу в новом сезоне. В первом матче «ястребы» одолели новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:1. Следующую игру омичи проведут также на домашнем льду. В понедельник, 9 сентября, «Авангард» встретится с казанским «Ак Барсом». Матч начнется в 19:30.