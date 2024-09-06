Выбили свои деньги. Омские работники ЖКХ через прокуратуру вернули себе 2,5 миллиона

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Как рассказали в омской прокуратуре, работники муниципального предприятия «Знаменское жилищно-коммунальное хозяйство» получили задолженность по заработной плате в размере более 2,5 миллионов рублей.
Проверка прокуратуры началась после обращений граждан и публикаций в СМИ. Выяснилось, что 65 сотрудников предприятия не получали зарплату за май–июль текущего года. Это стало основанием для действий прокуратуры, которая направила представление директору и инициировала административное дело о невыплате зарплаты. Дело передали в Государственную инспекцию труда Омской области.
Также было возбуждено уголовное дело против местных чиновников и руководства предприятия за халатность из-за задержки выплат. В результате действий прокуратуры задолженность была полностью погашена, и права работников были восстановлены.
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