Выбили свои деньги. Омские работники ЖКХ через прокуратуру вернули себе 2,5 миллиона

Проверка прокуратуры началась после обращений граждан и публикаций в СМИ. Выяснилось, что 65 сотрудников предприятия не получали зарплату за май–июль текущего года. Это стало основанием для действий прокуратуры, которая направила представление директору и инициировала административное дело о невыплате зарплаты. Дело передали в Государственную инспекцию труда Омской области.