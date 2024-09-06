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Во Владивостоке перечислили итоги завершившегося Восточного экономического форума

Во Владивостоке перечислили итоги завершившегося Восточного экономического форума

6 сентября 2024, 17:47
Фото: Росконгресс
Во Владивостоке с 3 по 6 сентября проходил Восточный экономический форум — 2024. На площадку Дальневосточного федерального университета прибыли главы авторитетных отечественных и иностранных компаний, сотрудники госорганов, известные экономисты и эксперты.

Как сообщает vostokmedia.com, ведущая тема события в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». За организацию ВЭФ-2024 отвечал Фонд Росконгресс.

Участниками события стали свыше семи тысяч граждан из 75 государств и территорий. В числе гостей отметились 1515 представителей российской и иностранной прессы. Медиахолдинг 1MI был назначен информационным партнером форума.

Советник российского президента, ответсек организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил, что мероприятие за девять лет его успешного проведения было преобразовано в значимый институт национального развития. Программа события этого года включала в себя свыше 120 сессий и круглых столов, где выступали более 700 спикеров. На площадке удалось подписать около 300 соглашений на 5,5 триллиона рублей суммарно.

На форуме были организованы встречи представителей деловых кругов России и стран АТР: о расширении взаимодействия, воплощении двусторонних проектов и инициатив дискустировали стороны в формате бизнес-диалогов «Россия — АСЕАН», «Россия — Индия» и «Россия — Китай».

Также стоит упомянуть такие отраслевые активности ВЭФ-2024, как Международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, программа «Знание.Лекторий».

Молодежная программа ВЭФ была организована в новом формате. Около 1000 молодых людей получили возможность побывать на более чем 20 событиях. Так, в рамках Дня будущего активная молодежь смогла приобщиться к общему настроению форума, задать интересующие вопросы крупным предпринимателям со всего света.

Самым важным мероприятием форума стало пленарное заседание, на котором выступили глава государства Владимир Путин, малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим и зампредсед Китая Хань Чжэн. Президент России рассказал о перспективах развития ДФО, партнерстве с дружественными государствами, проанализировал положение дел в глобальной экономике.

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