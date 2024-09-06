Во Владивостоке перечислили итоги завершившегося Восточного экономического форума

Советник российского президента, ответсек организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил, что мероприятие за девять лет его успешного проведения было преобразовано в значимый институт национального развития. Программа события этого года включала в себя свыше 120 сессий и круглых столов, где выступали более 700 спикеров. На площадке удалось подписать около 300 соглашений на 5,5 триллиона рублей суммарно.