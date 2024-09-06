В Татарке Омской области губернатор Хоценко торжественно открыл новый газопровод

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
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Updated Сегодня, 10:49
В Черлакском районе Омской области торжественно открыли новый межпоселковый газопровод, который обеспечит жителей села Татарка доступом к природному газу. Разделил эту радость вместе с жителями губернатор Виталий Хоценко, подчеркивая важность газификации для развития населенных пунктов.
Длина нового газопровода достигла 19,3 км и была возведена в рамках региональной программы по газификации. Благодаря этому, все десять крупных населенных пунктов Черлакского района, которые составляют 85% от общего числа жителей, теперь имеют возможность пользоваться самым экологически чистым видом топлива.
«Приход газа — это большое событие для любого населенного пункта. Это значит, что село развивается, у него есть перспективы, и люди здесь будут жить, потому что тепло пришло в дома и социальные объекты», — отметил Виталий Хоценко, обращаясь к жителям Татарки.
С введением газоснабжения в селе, где проживает 1300 человек, были созданы внутрипоселковые газовые сети, что дало возможность участвовать в президентской программе социальной догазификации. Подключение жилых домов уже стартовало, и одним из первых к газовым сетям присоединился дом пенсионерки Тамары Мезенцевой.
Тамара Андреевна, ветеран труда и мать пятерых детей, отметила, что использование природного газа значительно снизит ее расходы на отопление — почти в четыре раза.
«Это не только комфорт, но и существенная экономия», — поделилась пенсионерка своими расчетами с губернатором.
Кроме того, в Омской области предусмотрены льготы для 34 категорий граждан, включая участников специальной военной операции, которые могут получить компенсацию на подключение к газу из областного бюджета.
Сейчас уровень газификации в Омской области превышает 56%, что является одним из самых высоких показателей в Сибири. До конца 2025 года планируется газифицировать еще более полусотни сел и деревень в десяти районах региона, что позволит улучшить качество жизни жителей северных территорий.