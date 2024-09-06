В Татарке Омской области губернатор Хоценко торжественно открыл новый газопровод

Сейчас уровень газификации в Омской области превышает 56%, что является одним из самых высоких показателей в Сибири. До конца 2025 года планируется газифицировать еще более полусотни сел и деревень в десяти районах региона, что позволит улучшить качество жизни жителей северных территорий.