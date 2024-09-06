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Двое жителей Омской области украли у соседа 18 овец и попались полиции

В Омской области два сельчанина украли у соседа 18 овец и попались полиции

6 сентября 2024, 08:10
Фото: 1MI

Двое жителей Омской области украли у соседа 18 овец и попались полиции

В Горьковском районе задержали двух мужчин, которые крали овец у соседа и отдавали их на мясо. Сельчан ждет наказание вплоть до пяти лет тюрьмы.

Житель деревни Новоюрьево Горьковского района Омской области обратился в полицию и сообщил, что двое мужчин пытались украсть из его загона двух овец. Сельчанин рассказал, что услышал шум на заднем дворе, где у него содержатся животные. Когда он вышел из дома, заметил в темноте двух человек, побежавших от ворот ограды. На месте они оставили связанных веревками овец.

Потерпевший смог подробно описать внешность злоумышленников, это помогло правоохранителям оперативно их задержать. Мужчин обнаружили по месту жительства одного их них.

Сельчане полностью признали вину и рассказали, что похищали животных на протяжении месяца, а потом везли в Калачинск на мясо. После заявитель впервые за долгое время пересчитал свой скот и обнаружил недостачу 18 овец. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Кроме того, удалось установить, что злоумышленники ранее украли пять овец из загона в деревне Кибер-Спасское.

Сейчас проверка по делу продолжается, сельчан ждет наказание вплоть до пяти лет тюрьмы.

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#Анастасия Баянова#Кража#Омск#Омская область#Домашние животные#Уголовное дело#Животные#Новости#Уголовное#Животноводство#Кражи
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