В Омской области два сельчанина украли у соседа 18 овец и попались полиции

Житель деревни Новоюрьево Горьковского района Омской области обратился в полицию и сообщил, что двое мужчин пытались украсть из его загона двух овец. Сельчанин рассказал, что услышал шум на заднем дворе, где у него содержатся животные. Когда он вышел из дома, заметил в темноте двух человек, побежавших от ворот ограды. На месте они оставили связанных веревками овец.