В Омске стартовал окружной хакатон «Цифровой прорыв» с призовым фондом 3,6 млн рублей

Участвовать в соревновании будут начинающие и профессиональные ИТ-специалисты старше 14 лет со всей России. На окружной хакатон зарегистрировалось более 200 команд: из них более 150 участников принимают участие очно, остальные — онлайн. Все команды из разных регионов России. Рекордное количество программистов зарегистрировалось из г. Москвы (531 участник), Омской области (326 участников), г. Санкт-Петербурга (116 участников), Московской области (91 участник), Новосибирской области (59 участников). Самому взрослому и к тому же постоянному участнику хакатонов «Цифрового прорыва» Михаилу Ларину 78 лет, он участвует в команде s-oblik. Самому юному программисту Артёму Глазачеву 14 лет, он участвует в команде School-Team. Также в хакатоне принимают участие семейные команды, например, «Родные люди» из Омской области: супруги Наталья и Александр Жиргаловы и их сын Александр.