В Омске стартовал окружной хакатон «Цифровой прорыв» с призовым фондом 3,6 млн рублей

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
На хакатоне участники будут искать решения по шести кейсам: разрабатывать модель, которая позволит выделять на заданной территории участки с высоким риском возникновения пожаров; создавать алаймент T-lite под агентские кейсы в виде Telegram-бота; создавать систему, которая будет анализировать резюме и предполагать зарплатные ожидания; ИИ-секретаря для совещаний; веб-сервис для генерации презентаций и инфографики на основе загруженного текста с использованием технологий ИИ и решать задачу автоматического предсказания отказов дисков в серверах.
«На этот хакатон мы получили рекордное количество регистраций среди окружных хакатонов — это более 1 700 человек! Это событие стало настоящей точкой притяжения для творческих и креативных молодых людей. Участникам предстоит решить на основе искусственного интеллекта шесть разнообразных кейсов от наших партнеров. Дополнительным стимулом станет призовой фонд в 3,6 миллиона рублей, который будет разделен между командами, занявшими первые три места в каждом из кейсов», — поделился первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.
Организатором проекта является Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей».
«Наш проект — это уникальная возможность для креативных умов объединиться и попробовать на реальных задачах создать инновационные решения. От лица Минэкономразвития России хочу поблагодарить всех участников, партнеров, организаторов, платформу „Россия — страна возможностей“ за то, что этот хакатон состоялся», – к гостям и участникам обратилась Директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Валерия Воробьева.
Окружной хакатон проходит в Омске на площадке областного Конгресс-Холла. На церемонии открытия присутствовали представители Правительства Омской области.
«Хакатон „Цифрового прорыва“ проходит во время нашего недельного фестиваля цифровых технологий „ОмФест 2024“. На конкурс зарегистрировались программисты со всей страны, но, конечно, больше всего мы переживаем за наших участников из Омской области: Калачевского, Любинского районов. В нас в регионе 11 вузов и 18 колледжей, которые готовят ИТ-специалистов, и мы можем говорить, что являемся кузницей кадров страны. Многие наши выпускники работают в Москве, Санкт-Петербурге, занимают призовые места на конкурсах по программированию, поэтому мы гордимся нашими специалистами и желаем всем победы!» — сказал на церемонии открытия Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.
Участвовать в соревновании будут начинающие и профессиональные ИТ-специалисты старше 14 лет со всей России. На окружной хакатон зарегистрировалось более 200 команд: из них более 150 участников принимают участие очно, остальные — онлайн. Все команды из разных регионов России. Рекордное количество программистов зарегистрировалось из г. Москвы (531 участник), Омской области (326 участников), г. Санкт-Петербурга (116 участников), Московской области (91 участник), Новосибирской области (59 участников). Самому взрослому и к тому же постоянному участнику хакатонов «Цифрового прорыва» Михаилу Ларину 78 лет, он участвует в команде s-oblik. Самому юному программисту Артёму Глазачеву 14 лет, он участвует в команде School-Team. Также в хакатоне принимают участие семейные команды, например, «Родные люди» из Омской области: супруги Наталья и Александр Жиргаловы и их сын Александр.
Командам от трех до пяти человек предстоит решить шесть кейсов в течение 43 часов кодинга:
На открытии со вступительным словом очно и онлайн выступили кейсодержатели окружного хакатона. По видеосвязи выступили: партнер ИТ-студии «В продакшен» Константин Антоневич и заместитель директора по ведомственной цифровой трансформации и внедрению искусственного интеллекта ФГБУ «РФИ Минприроды России» Роман Голунов. Очно присутствовали: заместитель руководителя Центра компетенций цифровой трансформации строительной отрасли Департамента строительства города Москвы Александр Кропотов, руководитель проекта координационного центра Правительства РФ Егор Орел, руководитель платформы LLM, Т-Банк Артур Самигуллин и начальник отдела методологии управления данными Управления методологии управления данными и внедрения искусственного интеллекта ФГБУ «РФИ Минприроды России» Марина Бабкина.
«Компания „Сила“ начинала как технологический партнер и мы предоставляли наши ноутбуки для работы участникам и для розыгрышей. Сейчас мы уже стали кейсодержателями и все больше погружаемся в „Цифровой прорыв“. Мы занимаемся серверным оборудованием и наш кейс посвящен отказам дисков в серверах. Мы бы хотели получить абсолютно новый подход к прогнозированию отказов оборудования, и надеемся, что лучшее решение внедрим в нашу систему мониторинга и поможем нашим заказчикам», — рассказал про кейс на открытии руководитель отдела разработки ООО «Сила» Ждан Сухов.
Призовой фонд каждого кейса в Омске составляет 600 000 рублей. За первое место участники получат 300 000 рублей, за второе 200 000 рублей и за третье место 100 000 рублей. Также среди очных участников организаторы разыграют ноутбуки от технологического партнера проекта компании ООО «Сила». Компания Dia innovation выберет команду, которая получит 200 000 по кейсу от Правительства РФ. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
«Мы в Омске в первый раз, и я всех поздравляю с этим событием! Мы благодарим всех партнеров и Правительство Омской области за теплый прием. Поэтому хотели бы подарить коллегам символ проекта — динозавра „Цифрового прорыва“ с надеждой вернуться в Омск с новым хакатоном. Сегодня огромное количество регистраций и перед участниками открывается большое количество возможностей: найдите единомышленников, наставников, познакомьтесь с экспертами. Мы верим в вас и желаем всем победы!» — дала старт хакатону руководитель отдела цифровых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.
Для участников хакатона перед открытием прошла образовательная программа: руководитель проекта Координационного центра Правительства РФ Егор Орел прочитал лекцию «Что будет после хакатона?», Team Lead, Speech Synthesis из Т-Банка Валерий Болдаков выступил с лекцией «Обзор открытых архитектур синтеза речи: недостатки и преимущества», HR Lead в региональных it-хабах Т-Банка макрорегиона Урал-Сибирь Кристина Самолюк выступила с темой «Сказать на собеседовании правду или то, что они хотят услышать?». Также 7 сентября в 14:00 онлайн в канале «Цифрового прорыва» на RUTUBE пройдет лекция Ивана Стельмаха CPO, Центральный университет «AI in Context: как AI переходит из статей в бизнес».
В 2024 году в рамках проекта пройдут восемь окружных хакатонов — это гибридные соревнования с главными площадками во всех федеральных округах. Окружные хакатоны уже прошли в Сочи, Москве, Челябинске, Владивостоке и Грозном. Открыты регистрации на сайте проекта на Всероссийский хакатон, который пройдет с 27 по 29 сентября в Мастерской управления «Сенеж» в г. Солнечногорске Московской области и на окружной хакатон в Северо-Западном федеральном округе, который пройдет с 11 по 13 октября в Санкт-Петербурге.
По итогам хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров.
Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» — создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.