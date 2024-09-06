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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Иллюстрация

В Красноярске возле школы произошла стрельба: что известно на данный момент

6 сентября 2024, 09:59
Фото: 1MI
Иллюстрация

Возле красноярской школы произошла стрельба

В Красноярске жители района школы №66 стали свидетелями стрельбы, на место срочно выехала полиция.

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале «Борус», очевидцы сообщают о стрельбе в районе Аэровокзальной, 7 в городе Красноярску. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые оцепили двор и не допускают никого из местных жителей в зону происшествия.

На данный момент в полиции не предоставили официальных комментариев по поводу случившегося, однако ситуация вызывает обеспокоенность у граждан.

Дальнейшие подробности ожидаются в ходе расследования. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за обновлениями.

#Кристина Антоносян#Омск#Новости
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