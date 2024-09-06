В Красноярске возле школы произошла стрельба: что известно на данный момент

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале «Борус», очевидцы сообщают о стрельбе в районе Аэровокзальной, 7 в городе Красноярску. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые оцепили двор и не допускают никого из местных жителей в зону происшествия.
На данный момент в полиции не предоставили официальных комментариев по поводу случившегося, однако ситуация вызывает обеспокоенность у граждан.
Дальнейшие подробности ожидаются в ходе расследования. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за обновлениями.