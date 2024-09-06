В Красноярске возле школы произошла стрельба: что известно на данный момент

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале «Борус», очевидцы сообщают о стрельбе в районе Аэровокзальной, 7 в городе Красноярску. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые оцепили двор и не допускают никого из местных жителей в зону происшествия.