Только после ремонта. Жители Омской области пожаловались на состояние дороги к СНТ

В редакцию Города55 обратились омичи, проживающие недалеко от садовых товариществ «Зеленый берег» и «Шинник» Омского района. По словам местных, дорога в населенные пункты прокрыта множеством ям даже несмотря на то, что ее ремонтировали меньше года назад.