Только после ремонта. Жители Омской области пожаловались на состояние дороги к СНТ

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 02:51
Updated Сегодня, 02:51
В редакцию Города55 обратились омичи, проживающие недалеко от садовых товариществ «Зеленый берег» и «Шинник» Омского района. По словам местных, дорога в населенные пункты прокрыта множеством ям даже несмотря на то, что ее ремонтировали меньше года назад.
«Дорога после капитального ремонта, на гарантии. В направлении СНТ „Зеленый берег“ и „Шинник“. Дорога не выдержала и полгода», — рассказал омич.
Напомним, что несколько дней назад на улице Маяковского в Октябрьском округе Омска в яму провалилась грузовая «Газель». Инцидент попал на видео, запись начала активно распространяться в городских пабликах. Обошлось без пострадавших. Вероятно, водитель не увидел провал в земле из-за обилия луж.