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Жители Омской области пожаловались на состояние дороги после капремонта

Только после ремонта. Жители Омской области пожаловались на состояние дороги к СНТ

6 сентября 2024, 02:48
Фото: 1MI

Жители Омской области пожаловались на состояние дороги после капремонта

Омичи рассказали Городу55, что дорога к садовым товариществам «Зеленый берег» и «Шинник» покрылась ямами несмотря на недавний капремонт. По словам местных, дорога не выдержала и полгода.

В редакцию Города55 обратились омичи, проживающие недалеко от садовых товариществ «Зеленый берег» и «Шинник» Омского района. По словам местных, дорога в населенные пункты прокрыта множеством ям даже несмотря на то, что ее ремонтировали меньше года назад.

«Дорога после капитального ремонта, на гарантии. В направлении СНТ „Зеленый берег“ и „Шинник“. Дорога не выдержала и полгода», — рассказал омич.
Дорога в направлении СНТ «Шинник» и «Зеленый берег»Дорога в направлении СНТ «Шинник» и «Зеленый берег»
Дорога в направлении СНТ «Шинник» и «Зеленый берег»
Фото: Предоставлено Городу55

Напомним, что несколько дней назад на улице Маяковского в Октябрьском округе Омска в яму провалилась грузовая «Газель». Инцидент попал на видео, запись начала активно распространяться в городских пабликах. Обошлось без пострадавших. Вероятно, водитель не увидел провал в земле из-за обилия луж.

Лужи и ямы. Омичи пожаловались на состояние дорог на территории Ново-Южного кладбища
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