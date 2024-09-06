Ставки подросли: к будущему микрорайону на Лермонтова прирезали еще полтора гектара

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
На сайте администрации города Омска появился очередной проект постановления «О комплексном развитии территории жилой застройки», касающийся будущего микрорайона в Центральном округе. Город55 уже писал о планах строительства на территории общей площадью 25,6 га в районе улиц 20-я Линия, Лермонтова, 3-й Разъезд и Красных Зорь. Теперь выясняется, что к этой зоне КРТ прибавили еще 1,5 га.
Речь идет об участке в границах улиц 20 лет РККА, 22-я Линия, Масленникова и 20-я Линия. Чтобы освободить место для строительства, на этой территории планируется снести 2 многоквартирных дома. Ряд других «объектов капитального строительства» (низковольтные линии электропередач, трубопроводы, ливневые коллекторы) ждет, согласно документу, «реорганизация (при необходимости)».
Напомним: на реализацию проекта комплексного развития территории отводится 10 лет. За это время, по планам мэрии, должен появиться новый квартал общей площадью застройки не менее 255 тысяч квадратных метров (это на 12 тысяч квадратов больше, чем в предыдущей версии постановления). Девелопера, который займется реализацией проекта, определят на торгах.
На территории, освободившей после сноса частных домов, предусмотрено появление малоэтажных, среднеэтажных и высотных домов, автостоянок и автомоек, СТО, заправок, объектов здравоохранения, образования, культурного развития, госуправления, делового управления, ветеринарных клиник, гостиниц, магазинов и ТРЦ, общепита, спортивных площадок. Никаких конкретных цифр по различным категориям объектов пока не приводится.