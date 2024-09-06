Ставки подросли: к будущему микрорайону на Лермонтова прирезали еще полтора гектара

Напомним: на реализацию проекта комплексного развития территории отводится 10 лет. За это время, по планам мэрии, должен появиться новый квартал общей площадью застройки не менее 255 тысяч квадратных метров (это на 12 тысяч квадратов больше, чем в предыдущей версии постановления). Девелопера, который займется реализацией проекта, определят на торгах.